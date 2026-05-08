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立院三讀通過7800億軍購 賴總統稱「跨出不容易的一步」：不是完整答案

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立院三讀通過7800億軍購 賴總統稱「跨出不容易的一步」：不是完整答案

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
賴清德總統。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

立法院三讀通過最多7800億元的軍購特別條例，賴清德總統晚間透過臉書發文表示，這是近半年的溝通後，跨出不容易的一步，卻不是完整的答案；立院三讀案固然回應若干重大對美軍事採購的需要，但包括無人機國產與委製，及國防供應鏈建立等關鍵項目沒被完整納入，這些不是附屬選項，更不是可被擱置的選項。

賴總統表示，立法院今天就強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例完成部分條文表決，讓包括海馬士多管火箭系統在內的多項關鍵裝備採購，終於得以推進。這是歷經將近六個月溝通後，跨出不容易的一步。

賴總統指出，感謝這段期間所有支持強化國防、持續關注國防議題的朋友，但他也要向國人清楚說明：這只是第一步，還不是完整的答案。

賴總統說，這項特別條例所涵蓋的七大防衛能力，是一套相互支撐、環環相扣的防衛體系，具有整體性、急迫性與不可分割性；今天通過對美軍事採購的部分，固然回應了若干重大軍購的緊迫需要；但包括無人機國產與委製、國防供應鏈建立、指管與決策輔助系統、國防自主委製與台美共同研發等關鍵項目，仍未被完整納入；這些能力不是附屬項目，更不是可以被擱置的選項，它們都是台灣強化防衛韌性、建立不對稱戰力、支撐持久作戰能力的關鍵環節。

賴總統表示，任何一個缺口，都會影響整體防衛體系的完整性；任何一次延宕，都會增加國人共同承擔的安全風險。

賴總統說，在強化自我防衛、守護國家與國民的目標上，不應有朝野歧異；韓國、日本與菲律賓等周邊國家，為因應日益升高的區域威脅，都已在最短時間內，朝野一致通過重要軍事強化計畫及預算；期待國會朝野能在這一步的基礎上，再接再厲、共同合作，加速七大能力的完整建構，不讓任何關鍵戰力被遺漏。

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