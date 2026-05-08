軍購條例三讀 軍事專家：趕在「川習會」前展現防衛決心

立法院三讀通過7800億元軍購特別條例，國防院戰略所長蘇紫雲認為，趕在「川習會」前通過，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，同時也走出了零和的朝野焦土戰。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，多項商售計畫應該會轉入年度預算處理。不過就可能排擠其他預算。

蘇紫雲認為，特別條例沒有依照行政院版的1.25兆元通過當然有遺珠之憾，尤其是對國防自助方面。不過至少走出了「0與1」的朝野焦土戰，尤其在戰略上，立法院趕在「川習會」前通過特別條例，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，至少不會變成中共的棋子，儘管立院通過的預算額度還相當不夠。

他強調，國防自主相關約4500億元未能通過特別預算，相當可惜，美方這次不但給魚，而且還給了釣竿，包括技術轉移、生產精準彈藥等項目，都包裹在美台合作研發的4500億元中，對國內產業都是很重要的基礎，尤其產業需要長期的市場規劃才可能投入研發與機具成本，對於國防自主，接下來就看還能用多少預算補強，也希望朝野立委能著眼台灣的長遠發展，支持後續用其他預算來補強。

蘇紫雲說，過去的軍購弊案當然讓大家恨之入骨，不過現今軍方的廉政管理已被國際透明組織高度肯定，後續不管商售或國內委製案件的風險應是可受控管的。他指出，先前幾項軍火購案得標商引發爭議，基於特別法可比公共工程採購法訂定更嚴格規定，因此後續若再有包裹式的特別預算案，朝野可在條例中就明訂廠商資格。或者年度預算審議國內委製案時，也可在審查附帶決議中明訂廠商資格、實績、廠房規範及相關業務等。蘇紫雲強調，可以理解對弊案的擔憂，但從法律技術上應該可以克服。

揭仲認為，特別條例三讀條文沒有納入美國對台商售以及在台灣產製的部分，不過特別條例只處理「哪些項目可編入特別預算」，因此商售計畫應該並非如民進黨所說被全盤砍光，而是能要轉入年度預算處理。不過如此一來，相關案件的進度可能就會延後，例如最快可以納入明年度預算中，就要等到明年才能啟動。

此外，無可避免一定會產生預算排擠的效應。他估計，若有4000億元要納入年度預算，平均每年4-500億元要編入軍事投資經費，勢必會對未來5至8年的新建軍事投資案件造成排擠，導致有些案件期程拖長甚至遭取消。若行政院願意增加國防部年度預算配賦，相對也會衝擊其他的政事。

揭仲認為，雖然國內商售或委製案會較晚啟動，但若從實際角度影響其實有限，不過從政治角度，尤其馬上要進入年底選舉的高峰期，這樣的結果一定會引發政治效應，對在野黨而言，應該也已經知道並準備好如何面對了。