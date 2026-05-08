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為軍購案互嗆！賴瑞隆批「為傅崐萁祝壽」 柯志恩回擊「難道讓茶行繼續得標」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩回擊賴瑞隆跟著黨意走，民進黨以特別預算包裹巨額國防經費，無非是想規避監督。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩回擊賴瑞隆跟著黨意走，民進黨以特別預算包裹巨額國防經費，無非是想規避監督。圖／取自柯志恩臉書

軍購案預算今天三讀通過，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆批評對手柯志恩「犧牲高雄的軍工產業為傅崐萁祝壽」，藍白聯手帶國防產業鏈「同歸於盡」。柯回擊，昨天民進黨小雞才要求她挺8000億元版本，今天7800億元方案順利通過，她反而成了賴瑞隆口中的罪人，難道民進黨還要讓茶葉行繼續得標賺國防財？

賴瑞隆指出，過去國民黨為特別預算金額爭執不休，柯志恩曾說「殊途同歸」。現在大家看清楚了，柯口中的同歸，不是指同歸於國家利益，而是藍白兩黨聯手，帶著國防產業鏈的未來「同歸於盡」。

賴瑞隆解釋，1.25兆國防特別預算，本該為台灣帶來安全和國防自主升級的希望。高雄前鎮、旗津造船業，岡山、仁武航太扣件和零組件，還有其他無人載具等都在高雄努力研發製造，這些國防產業鏈的未來被藍白兩黨聯手犧牲掉，將嚴重衝擊國防自主的能力、減損國防安全韌性。

賴批評，國民黨立委竟然還可以喜孜孜的把「犧牲國家安全」打包成賀禮，為傅崐萁祝壽，換取傅崐萁龍心大悅許下「希望柯志恩可以成為我們的柯市長」的願望。

柯志恩回擊，賴瑞隆恐怕平時都習慣跟著黨意走，所以完全不知道編列預算不只有「特別預算」，高雄的造船、航太與無人機等產業發展，本來就應該回歸常態性的年度預算，這樣才是負責任的做法。

柯批評，民進黨政府執意以特別預算包裹鉅額經費，無非是想規避監督，方便「綠友友們」藉機吃香喝辣，賴瑞隆這種心中只有黨意的護航，才是真正損害國家與高雄的利益。賴瑞隆刻意將軍購與商購當成同捆包，試圖魚目混珠，掩護這筆龐大預算中可能存在的利益分配，「大家應該深思，這筆預算到底藏了多少茶葉行、鞋廠、菸酒批發商等著賺國防財？」

柯志恩進一步揭露，民進黨在最後關頭「臨陣脫逃」集體棄權，最終形成59票贊成、0人反對的局面，如果真如賴瑞隆所言是犧牲，為何他連投下反對票的勇氣都沒有？難道他在立法院不敢反對，離開議場才敢噴政治口水，是為了對黨有個交代？

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆批評柯志恩是「犧牲高雄的軍工產業為傅崐萁祝壽」。圖／取自賴瑞隆臉書
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆批評柯志恩是「犧牲高雄的軍工產業為傅崐萁祝壽」。圖／取自賴瑞隆臉書

軍購 傅崐萁 柯志恩 賴瑞隆

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