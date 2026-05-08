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院版國防條例遭刪4,700億元 含五案委製、七案商購、9萬工作機會

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院會下午三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，107位立委出席，59位贊成，48位棄權。記者蘇健忠／攝影
立法院會下午三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，107位立委出席，59位贊成，48位棄權。記者蘇健忠／攝影

立法院會8日三讀國防特別條例草案，通過在野黨提出預算匡列7,800億元版本。依照政院版1.25兆元預算來看，被刪除的預算有4,700億元，其中包含五案委製2,500億元、七案商購1,000億元，最重要的項目包括台灣之盾、非紅供應鏈，以及建立台灣國防供應鏈的9萬個工作機會。

國防特別條例三讀通過在野黨版本，依照美國的發價書以及國防部的專案報告，第一波軍購111億美金，有20億美元已編入年度預算，90億美元編入特別預算，第一期上限為新台幣3,000億元。第二波軍售包括愛國者飛彈、地獄火飛彈及相關反無人機防空系統，第二期預算新台幣4,800億元。

三讀條文明定，採購項目包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈。及經美國政府於該條例施行後一年內同意售予之軍購項目：軟硬殺混合反制無人機系統、各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充案。

政院版預算原匡列1.25兆元，根據三讀版本來看，被刪除的預算有4,700億元。其中，委製的部分有五案，預算2,500億元，包含：強弓中程反彈道飛彈、銳鳶二型海搜戰術型無人機、濱海監偵型無人機、濱海攻擊無人機、小型自殺無人艇。

被刪除的商購有七案，預算1,000億元，包含：AI輔助情報決策模組、部隊覺知套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN）、垂直起降型無人機、可攜式無人機反制系統、機動阻絕器材、軍備產能新擴建、通用彈藥。

細看被刪除的項目有：強弓中層反戰術彈道飛彈系統2套及飛彈128枚、垂直起降智慧型無人機280架、銳鳶二型海搜戰術型無人機32架、濱海監偵型無人機1,446架、濱海攻擊型無人機208,200架、人攜式無人機反制系統635套、機動阻絕器材356套、自殺無人艇1,320艘；

人工智慧輔助決策系統、台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）120,191件、120公厘戰車彈23,500發、105公厘戰車彈60,000發、30公厘機砲彈260,000發、155公厘榴彈發射藥包260,000發、強力高能炸藥248,000件

還有軍備產能新擴建 (包含各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等)、台美共同研發及採購合作之裝備和系統640億元。

外交國防委員會立委王定宇強調，行政院提出的1.25兆版本，涵蓋了台灣之盾（防空網）、遠距精準打擊、無人機、軍工產業、C5ISR 等七大關鍵能力。這些是強化國防的急需，缺一不可。

王定宇指出，三讀通過版本，砍掉的都是軍購最關鍵的項目，包括「台灣之盾」、「台灣之盾的大腦-防空整合系統」、「陸軍先進C2指管系統」、「非紅供應鏈」、「台美合作」，以及建立台灣國防供應鏈的9萬個工作機會全部砍掉了。

政院版國防特別條例遭刪4,700億元，含五案委製、七案商購、9萬個工作機會。圖／取自王定宇臉書
政院版國防特別條例遭刪4,700億元，含五案委製、七案商購、9萬個工作機會。圖／取自王定宇臉書

政院版國防特別條例遭刪4,700億元，含五案委製、七案商購、9萬個工作機會。圖／取自王定宇臉書
政院版國防特別條例遭刪4,700億元，含五案委製、七案商購、9萬個工作機會。圖／取自王定宇臉書

立法院 國防部 軍購

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