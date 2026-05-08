立院通過7800億元國防特別條例 民進黨團：台美合作恐停擺

藍白挾人數優勢，立法院會今天三讀通過國防特別條例，預算匡列上限為新台幣7800億元。民進黨立法院黨團表示，藍白無視國安，聯手通過打6折的國防特別條例版本，恐讓台美合作停擺，令人遺憾。

立法院會今天經表決，三讀通過攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限總共匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。

對此，民進黨立法院黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜與沈伯洋、副書記長黃捷與吳沛憶、立委陳冠廷等人會後召開記者會，提出相關說明。

范雲強調，藍白無視國安，聯手強過被打了6折的閹割版國防特別條例，恐讓台美合作停擺，也刪除國際都看好台灣的無人載具及反制系統發展，以及排除AI輔助與戰術網路，拉長第一線面對海量情資時需要反應的時間。

范雲表示，當台灣最需要強化防衛能力的時候，國民黨、台灣民眾黨立委站在台灣人民安全的對立面，正在替侵略者拆掉台灣的防線，令人感到非常遺憾，民進黨團會繼續努力。

媒體詢問，民進黨團如何努力。范雲回應，民進黨團從頭到尾都是支持行政院的8年1.25兆元版本，但今天通過的版本，對國際來說是不利訊息，也沒有辦法讓盟友對台灣有信心，對中共嚇阻力更是不夠，因此「我們絕對不會放棄」，會繼續努力，而這有非常多的可能性，也涉及行政院與國防部的規劃，詳細討論後會再讓各界知道。

沈伯洋指出，他一再詢問在野黨立委，為何要拿掉台灣之盾的AI輔助系統、為何要拿掉無人載具等，但就算表決結束，藍白還是沒有回答，而他認為藍白從頭到到尾就是要癱瘓與拖延台灣的國防。

黃捷提到，全國有7成民意支持1.25兆元版本，世界各國也期待台灣可以通過最完整的國防特別條例版本，但今天這樣的結果，不僅金額被打折、「大腦還被拿掉」、國防產業也沒有被納入，希望民眾可以繼續支持政府，也要譴責藍白打假球。