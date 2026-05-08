快訊

兒子帶頭打人？前立委遭30惡煞圍毆倒地 北港朝天宮董座回應

「什麼時候變一言堂？」軍購三讀 趙少康示警鄭麗文：別搞到令不出黨中央

吳慷仁被問「搞台獨」？親上火線回應 推眼鏡符號微博炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

立院通過7800億元國防特別條例 民進黨團：台美合作恐停擺

中央社／ 台北8日電
圖為民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
圖為民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

藍白挾人數優勢，立法院會今天三讀通過國防特別條例，預算匡列上限為新台幣7800億元。民進黨立法院黨團表示，藍白無視國安，聯手通過打6折的國防特別條例版本，恐讓台美合作停擺，令人遺憾。

立法院會今天經表決，三讀通過攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限總共匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。

對此，民進黨立法院黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜與沈伯洋、副書記長黃捷吳沛憶、立委陳冠廷等人會後召開記者會，提出相關說明。

范雲強調，藍白無視國安，聯手強過被打了6折的閹割版國防特別條例，恐讓台美合作停擺，也刪除國際都看好台灣的無人載具及反制系統發展，以及排除AI輔助與戰術網路，拉長第一線面對海量情資時需要反應的時間。

范雲表示，當台灣最需要強化防衛能力的時候，國民黨、台灣民眾黨立委站在台灣人民安全的對立面，正在替侵略者拆掉台灣的防線，令人感到非常遺憾，民進黨團會繼續努力。

媒體詢問，民進黨團如何努力。范雲回應，民進黨團從頭到尾都是支持行政院的8年1.25兆元版本，但今天通過的版本，對國際來說是不利訊息，也沒有辦法讓盟友對台灣有信心，對中共嚇阻力更是不夠，因此「我們絕對不會放棄」，會繼續努力，而這有非常多的可能性，也涉及行政院與國防部的規劃，詳細討論後會再讓各界知道。

沈伯洋指出，他一再詢問在野黨立委，為何要拿掉台灣之盾的AI輔助系統、為何要拿掉無人載具等，但就算表決結束，藍白還是沒有回答，而他認為藍白從頭到到尾就是要癱瘓與拖延台灣的國防。

黃捷提到，全國有7成民意支持1.25兆元版本，世界各國也期待台灣可以通過最完整的國防特別條例版本，但今天這樣的結果，不僅金額被打折、「大腦還被拿掉」、國防產業也沒有被納入，希望民眾可以繼續支持政府，也要譴責藍白打假球。

國防特別條例 軍購 立法院 民進黨 沈伯洋 范雲 黃捷 吳沛憶

延伸閱讀

立院三讀軍購條例 黃國昌：捍衛民主價值一步不退讓

民眾黨團攤牌 軍購條例與國民黨達共識 規模7800億

國防特別條例 蔡其昌：1.25兆是避免戰爭100分版本

立院三讀通過軍購特別條例 總額7800億元分2批編列

相關新聞

軍購條例三讀上限7800億 傅崐萁：粉碎各行綠友友成軍火商

立法院今天院會三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額新台幣7800億元。國民黨團總召傅崐萁說，短短9個月民進黨政府向台灣人索取1兆8800億元高額國防預算，他們一定要為民脂民膏把關，不能縱容賴清德政府，讓賣茶葉、賣馬桶、做裝潢的都改行做軍火了，在綠友友加持下，各行各業都能夠成為軍火商。

軍購三讀通過…趙少康喊話鄭麗文：多聽立委意見 別搞到「令不出黨中央」

在藍白的人數優勢下，立法院今下午三讀通過藍白共同提案的軍購特別條例。中廣前董事長趙少康表示，立法院通過的軍購金額也是他的主張。趙也喊話國民黨主席鄭麗文，鄭麗文必須學會尊重黨籍立委與立院黨團，否則她跟中共總書記習近平會面的「一點點紅利」很快就會被消耗殆盡，國民黨也不能被某些特定勢力綁架...

闖關軍購條例成功 鄭麗文親赴立院致意：穩固台美關係只能靠藍白

在藍白兩黨的人數優勢下，立法院今下午三讀通過藍白共同提案的軍購特別條例。會後，國民黨主席鄭麗文親赴立法院致意。她表示，1.25兆的空白支票，打著保衛台灣、堅守國防的招牌，掛羊頭賣狗肉，不清不楚。要穩固台美關係，只有靠負責任的國民黨跟民眾黨...

藍白版軍購條例通過 黃國昌：感謝各方溝通對話達成共識

立法院今日三讀通過藍白共同提案的軍購特別條例，民眾黨主席黃國昌及國民黨主席鄭麗文會後特別到議場前致意。黃國昌受訪時表示，感謝鄭麗文在最後關鍵時刻，針對兩黨重要條文爭取黨團成員支持；也感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在過程中提供的寶貴建議與重要協助。

立院通過7800億軍購條例 民進黨：限縮完整防衛規畫、國防安全出現破口

立法院今天三讀預算上限7800億元的軍購特別條例，民進黨發言人李坤城表示，遺憾在野黨始終無視國防部與行政單位的多次說明，將美方與國際的提醒當作耳邊風，不僅限縮台灣防衛量能，更可能讓未來國防安全出現破口。

立院三讀通過軍購特別條例 總額7800億元分2批編列

立法院今天三讀通過軍購特別條例，朝野經過表決，通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。已公布的5項軍售下修為3000億元，美方若在條例施行後一年內同意出售新一批防空飛彈等4項軍售，預算上限4800億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。