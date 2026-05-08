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軍購條例三讀上限7800億 傅崐萁：粉碎各行綠友友成軍火商

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北即時報導
立法院會8日下午繼續開會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左）與民進黨立委柯建銘（右）在議場內簡短互動。圖／中央社
立法院會8日下午繼續開會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左）與民進黨立委柯建銘（右）在議場內簡短互動。圖／中央社

立法院今天院會三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額新台幣7800億元。國民黨團總召傅崐萁說，短短9個月民進黨政府向台灣人索取1兆8800億元高額國防預算，他們一定要為民脂民膏把關，不能縱容賴清德政府，讓賣茶葉、賣馬桶、做裝潢的都改行做軍火了，在綠友友加持下，各行各業都能夠成為軍火商。

傅崐萁說，今天國民黨跟民眾黨兩黨共同合作，美軍購條例順利的在立法院三讀通過。國民黨內部經過民主討論，廣納多元意見，包括立法院黨團、黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人對軍購提出的建言，與民眾黨團一起合作，看住全國人民血汗錢、守護國家的軍購條例三讀通過。

傅崐萁指出，賴清德政府從去年國家防衛韌性的1500億，到國防預算的9500億，再到今天通過的軍購特別預算的7800億，短短9個月民進黨政府向台灣人索取1兆8800億元，這麼高額國防預算，他們一定要為民脂民膏把關，不能縱容賴清德政府，讓賣茶葉、賣馬桶、做裝潢的都改行做軍火了，在綠友友加持下，各行各業都能夠成為軍火商，他們要粉碎所有和綠友友有關的弊端

傅崐萁強調，必須保衛中華民國、守護台灣，不能讓弊端跟腐敗的情況不斷發生。不管何種版本，國民黨內最後都是以國防安全、國軍的需要為首要的目標。美國政府保證，美國總統簽署到台灣的發價書，國民黨團、民眾黨團都會全力的來支持，粉碎所有和綠友友相關的弊端，國民黨、民眾黨會全力監督，同時回報給全國的國民。

國民黨立院黨團總召傅崐萁（右起）、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨立院黨團總召陳清龍在立法院會三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本後，在立法院議場前合影。記者蘇健忠／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右起）、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨立院黨團總召陳清龍在立法院會三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本後，在立法院議場前合影。記者蘇健忠／攝影

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