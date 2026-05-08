藍白版軍購條例通過 黃國昌：感謝各方溝通對話達成共識

立法院今日三讀通過藍白共同提案的軍購特別條例，民眾黨主席黃國昌及國民黨主席鄭麗文會後特別到議場前致意。黃國昌受訪時表示，感謝鄭麗文在最後關鍵時刻，針對兩黨重要條文爭取黨團成員支持；也感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在過程中提供的寶貴建議與重要協助。

黃國昌表示，今天跟國民黨主席鄭麗文、國民黨團、民眾黨團一起站在議場前，就是要負責任跟國人報告，自從去年12月17日從華爾街日報看到1.25兆對美軍購數字以來，民眾黨始終秉持支持強化軍購，但絕對不容許貪污浪費的立場，而且要求台灣人付錢買的武器必須要拿到。

黃國昌指出，過去民眾黨始終站在支持國防、強化監督的立場草擬版本，雖然在過去的一段時間中，社會上針對軍購版本細緻設計持有不同的意見，但相信捍衛台灣的國防自主、為台灣人守好荷包，始終是大家共同堅持的信念。

黃國昌說，這個過程當中要感謝非常多的好朋友，不管是透過什麼樣的方式溝通對話，最後還是能夠達到一個大家都認同的版本。 在過程中也要感謝鄭麗文在最後關鍵時刻，針對兩黨重要條文爭取黨團成員支持，最後負責任的提出了這樣的版本；他也同時感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在過程中提供的寶貴建議與重要協助。

至於民進黨稱通過的是打折的軍購，黃國昌表示，蔡其昌來拜託民眾黨時要的也是打折的軍購嗎？本來1.25兆一塊都不能退，怎麼私下拜託時說可以退？8000億再多給我600億就好，請問要多600億幹嘛？

黃國昌說，民眾黨講得很清楚，對美軍購會支持，但是會幫人民把關，第一批3000億就夠了，第二批是4800億，這不像民進黨東拼西湊、菜市場喊價。民眾黨是依照目前得到的所有資訊，要求發價書核實編列，看緊人民荷包。