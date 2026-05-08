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藍白版軍購條例通過 黃國昌：感謝各方溝通對話達成共識

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌。圖／民眾黨提供

立法院今日三讀通過藍白共同提案的軍購特別條例民眾黨主席黃國昌國民黨主席鄭麗文會後特別到議場前致意。黃國昌受訪時表示，感謝鄭麗文在最後關鍵時刻，針對兩黨重要條文爭取黨團成員支持；也感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在過程中提供的寶貴建議與重要協助。

黃國昌表示，今天跟國民黨主席鄭麗文、國民黨團、民眾黨團一起站在議場前，就是要負責任跟國人報告，自從去年12月17日從華爾街日報看到1.25兆對美軍購數字以來，民眾黨始終秉持支持強化軍購，但絕對不容許貪污浪費的立場，而且要求台灣人付錢買的武器必須要拿到。

黃國昌指出，過去民眾黨始終站在支持國防、強化監督的立場草擬版本，雖然在過去的一段時間中，社會上針對軍購版本細緻設計持有不同的意見，但相信捍衛台灣的國防自主、為台灣人守好荷包，始終是大家共同堅持的信念。

黃國昌說，這個過程當中要感謝非常多的好朋友，不管是透過什麼樣的方式溝通對話，最後還是能夠達到一個大家都認同的版本。 在過程中也要感謝鄭麗文在最後關鍵時刻，針對兩黨重要條文爭取黨團成員支持，最後負責任的提出了這樣的版本；他也同時感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在過程中提供的寶貴建議與重要協助。

至於民進黨稱通過的是打折的軍購，黃國昌表示，蔡其昌來拜託民眾黨時要的也是打折的軍購嗎？本來1.25兆一塊都不能退，怎麼私下拜託時說可以退？8000億再多給我600億就好，請問要多600億幹嘛？

黃國昌說，民眾黨講得很清楚，對美軍購會支持，但是會幫人民把關，第一批3000億就夠了，第二批是4800億，這不像民進黨東拼西湊、菜市場喊價。民眾黨是依照目前得到的所有資訊，要求發價書核實編列，看緊人民荷包。

軍購特別條例 韓國瑜 黃國昌 鄭麗文 民眾黨 國民黨

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