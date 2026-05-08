立院三讀軍購條例 黃國昌：捍衛民主價值一步不退讓

立法院今天三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。民眾黨主席黃國昌說，支持強化台灣國防，但該捍衛民主價值、守住人民納稅錢的底線，一步都不會退讓；未來專案報告、預算審查過程中，會扮演好監督、把關責任。

立法院會今天經表決，三讀通過制定攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限總共匡列金額新台幣7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。

軍購特別條例三讀通過後，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌率黨籍立委，共同在議場前舉行記者會。

黃國昌表示，今天跟國民黨主席鄭麗文、全體立委站在立法院議場前，就是要負責任地向民眾報告，從去年12月17日從「華爾街日報」看到1.25兆元對美軍購的數字以來，民眾黨始終支持強化台灣國防，但絕對不容許貪污、浪費，要求台灣人付錢買的武器必須拿到。

黃國昌說，過去幾個月民眾黨始終堅持「支持國防、強化監督」原則在草擬版本。過去一段時間社會上雖對軍購條例的理念、內容、細緻設計有不同意見，但捍衛台灣國防自主、為台灣人民守好荷包，是大家共同堅持的一貫信念，並透過對話、溝通、討論，達到大家都認同的版本。

黃國昌表示，感謝鄭麗文在這週最後的關鍵時刻，針對兩黨的重要條文，分別徵詢各自黨團成員，進行充分討論後，負責任地提出草案版本，支持強化台灣國防，但立法院該捍衛民主價值、守住人民納稅錢的底線，一步都不會退讓。

黃國昌說，他期許、也相信在野黨立委，未來會站在人民立場，無論是行政院長來立法院專案報告，以及預算審查過程中，都會扮演好監督、把關責任，回應人民對在野黨的期待。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨與國民黨共同提出版本、完成三讀，為台灣國防做出最堅定的支持，共同守護台灣國防、守護民主，並會落實監督。

另外，國際護師節5月12日前夕，全國護理人員關切的三班護病比，確定入法。立法院會今天三讀修正醫療法部分條文，除三班護病比入法，違反者依規定處罰並限期改善，未改善者，按次連續處罰，處罰達3次，屆滿1年未改善者，處1個月以上1年以下停業處分。

民眾黨團幹事長邱慧洳說，黨團不斷跟相關團體討論「三班護病比」入法，希望能嘉惠護理人員、脫離血汗情境，很認真草擬條文，並得到護理團體認同。民眾黨版草案中原本規範，「諮詢委員會」至少1/2是護理人員，但在協商過程中無法為護理人員守住，感到辜負護理界期待，她才會悲從中來、無法控制情緒。