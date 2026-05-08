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立院三讀通過7800億元軍購特別條例 藍白黨主席、立委議場前合影
立法院今天三讀通過軍購特別條例，朝野經過表決，通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。條文明定以特別預算方式編列，各項經費非經立法院同意不得互相流用，但若經費額度因匯率變動影響超過上限的部分，得以總預算方式編列。特別條例的施行期間，從公布日施行至民國122年底為止，必要時得經立法院同意延長。
三讀條文將條例定名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。
敲錘後國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌各自帶領黨籍立委，一同在議場廣場上高喊「支持國防 守護台灣」，慶祝通過兩黨團共同提出的軍購特別條例，鄭麗文與黃國昌並相互握手致意。
而民進黨立院黨團也舉行「國防韌性 不容打折」記者會，表達軍購預算遭砍，許多關鍵軍售將受影響，未來恐將影響國防安全。
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