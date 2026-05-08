軍購三讀通過…趙少康喊話鄭麗文：多聽立委意見 別搞到「令不出黨中央」

在藍白的人數優勢下，立法院今下午三讀通過藍白共同提案的軍購特別條例。中廣前董事長趙少康表示，立法院通過的軍購金額也是他的主張。趙也喊話國民黨主席鄭麗文，鄭麗文必須學會尊重黨籍立委與立院黨團，否則她跟中共總書記習近平會面的「一點點紅利」很快就會被消耗殆盡，國民黨也不能被某些特定勢力綁架，她千萬要小心不要最後搞到「令不出黨中央」。

趙少康說，立法院今天通過軍購特別條例的數額7800億，就是接近他自始主張的8000億，但凍結還沒有第二次發價書的數字。他是把前主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委徐巧芯、鄭麗文的意見融會在一起，既堅守黨中央的底線，也包含了黨內領袖的立場，用心良苦，卻被國民黨中央動員各種力量從四面八方圍剿。黨中央也不斷向外放話，壓制各別立委的主張，國民黨什麼時候變成這樣的一言堂？這樣的中央集權？

趙少康說，結果最後還是回到他原先的提議，真是既有今日何必當初。如果國民黨對軍購特別預算一毛都不給，只要能說出有說服力的理由，他也會支持。但國民黨卻說接受美國的第一次發價書111億美元，還加碼到新台幣3800億，而且信誓旦旦的保證，只要美國送來第二次發價書，國民黨一定會通過。

趙少康質疑，既然如此，國民黨幹嘛搞個不清不楚、莫名其妙的N，N是什麼？是哪個天才想出來的？還說N就是1兆也可以。且國民黨既然要接受美國所有的發價書，那就開大門走大路，又何必鑽小路只通過3800億？還堅持第二次發價書來再編預算、再由行政院送到立法院審查？不是治絲益棼多此一舉嗎？不是白白跳進民進黨給國民黨挖的「親中反美」的坑嗎？

趙少康說，這樣怎麼選2026的縣市長？2028又怎麼拉下民進黨的總統？天下有這麼笨的政黨？國民黨是在野黨，沒有任何行政資源，只有靠立法委員在立法院打仗，搏聲量、搏民心，黨中央要全力支持黨籍立委，做他們最堅實的後盾，千萬不可以亂出主意扯他們的後腿，否則他們怎麼對他們的選民交代？

趙少康又說，須知每個區域立委大都是10萬票以上選出來的，國民黨中央的經費也都是靠區域立委的選票獲得的政黨補助費，尊重立委、黨團自主是國民黨最重要的指導原則。

趙少康最後喊話，鄭麗文必須學會尊重黨籍立委與立院黨團，否則她跟習近平會面的一點點紅利很快就會被消耗殆盡，國民黨也不能被某些特定勢力綁架，她千萬要小心不要最後搞到「令不出黨中央」。