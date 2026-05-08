立院三讀通過「軍購特別條例」 藍白版總額7800億元

在藍白兩黨的人數優勢下，立法院今下午三讀通過藍白共同提案的軍購特別條例。會後，國民黨主席鄭麗文親赴立法院致意。她表示，1.25兆的空白支票，打著保衛台灣、堅守國防的招牌，掛羊頭賣狗肉，不清不楚。要穩固台美關係，只有靠負責任的國民黨跟民眾黨...

2026-05-08 16:43