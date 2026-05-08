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立院三讀通過「軍購特別條例」 藍白版總額7800億元
立法院會通過藍白黨團提出的「軍購特別條例」修正動議版本，國民黨團、民眾黨團達成共識，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。已有發價書的5項軍售預算上限3000億元，美國政府在條例施行後一年內同意出售新一批防空飛彈等4項軍售，預算上限4800億元。
國眾黨團達成共識提軍購特別條例修正動議，已有發價書的5項軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈及拖式2B反甲飛彈，預算上限3000億元。
美國政府在軍購特別條例施行後一年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈以及反甲飛彈戰備存量補充等案，待美國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算，上限為新台幣4800億元。
國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨立院黨團總召陳清龍在立法院會三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本後，在立法院議場前合影。
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