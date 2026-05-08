立院通過7800億軍購條例 民進黨：限縮完整防衛規畫、國防安全出現破口

立法院今天三讀預算上限7800億元的軍購特別條例，民進黨發言人李坤城表示，遺憾在野黨始終無視國防部與行政單位的多次說明，將美方與國際的提醒當作耳邊風，不僅限縮台灣防衛量能，更可能讓未來國防安全出現破口。

李坤城指出，軍購特別條例自行政院去年11月正式提出後，在野黨先是在程序委員會超過10次封殺、朝野協商4次破局，期間更造成3項發價書到期，讓美方破例延期。如今海馬士多管火箭系統若未在五月底前如期付款，全案就將被撤銷，這些拖延與阻擋，都在嚴重消耗台美互信與弱化國家安全。

李坤城說，在野黨對軍購特別條例的態度始終拖延、阻擋，甚至還出現黨內意見不一，引發內訌，如今抵擋不住多數民意的壓力，才通過這個打六折的版本。這不僅是金額的打折，而是對於完整的防衛台灣系統的打折，對於台灣向世界宣示自主防衛、承擔區域和平責任的打折。

李坤城表示，現在通過的版本不僅將嚴重影響先前國防部針對特別條例中所揭櫫建構的台灣之盾、以及未來先進國防所需的整體戰力規畫，甚至影響的是台灣接下來可以成為第二座護國神山的國防產業發展。

李坤城指出，過去這段時間以來，可以看見周邊國家，包括日、韓、菲律賓等國，面對中國不斷升高的軍事威脅，都在增加國防預算，提升自我防衛能力，唯獨台灣同樣身處第一島鏈、印太區域安全的一員，不僅今年度的國防年度預算都尚未審竣，如今連特別預算都大打折扣。

李坤城批評，面對在野黨對於提升自主防衛如此蠻橫、拖延、消極的態度，即便感到遺憾與痛心，仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口，絕不容許一絲國家安全與國民福祉被出賣，並呼籲在野黨盡速通過軍購特別預算，切勿影響海馬士多管火箭系統等發價書即將到期的軍購案。

民進黨立委陳培瑜表示，面對中共併吞的野心，全世界都在看台灣人自我防衛的決心，結果藍白卻無視民意，強行通過大幅縮水打折的版本，這會帶給國際民主友人什麼樣的訊號，實在非常擔憂痛心。