闖關軍購條例成功 鄭麗文親赴立院致意：穩固台美關係只能靠藍白

在藍白兩黨的人數優勢下，立法院今下午三讀通過藍白共同提案的軍購特別條例。會後，國民黨主席鄭麗文親赴立法院致意。她表示，1.25兆的空白支票，打著保衛台灣、堅守國防的招牌，掛羊頭賣狗肉，不清不楚。要穩固台美關係，只有靠負責任的國民黨跟民眾黨，而不是空白支票隨便開的民進黨。

鄭麗文說，謝謝民眾黨主席黃國昌以及國民黨、民眾黨的黨團成員、總召、黨團幹部。兩黨負責任地守住台灣主權國家國會運作的基本原則跟底線，不讓台灣的國會淪為橡皮圖章，真正守住民主的價值、原則跟底線。對全國的人民可以非常負責任地做出清楚的交代跟回應。

鄭麗文說，兩大在野黨跟民進黨最大的不同，就是不會空口說白話、睜眼說瞎話，「我們才是真正中華民國國防力量最堅實的後盾。」

鄭麗文說，1.25兆的空白支票，打著保衛台灣、堅守國防的招牌，掛羊頭賣狗肉。不清不楚、沒有內容、想要混水摸魚，反而延宕真正重要的對美軍購。當第一批美國軍購發價書來到台灣，身為國會多數的兩大在野黨立刻處理，毫無延宕，並提出了真正負責任的民眾黨、國民黨版。

鄭麗文說，這是為什麼第一批的金額是在呼應第一批來的發價書，這也是為什麼國民黨說要加N的原因，因為這並不是上限。希望保留了立即處理對美軍購的完整空間，但也非常清楚，支持的是官方政府授權認證的軍購內容，因為這才有保證以及後續種種相關的保障。

鄭麗文說，非常感謝兩黨委員的投入、專業的討論，以及黃國昌對於所有立法細節的掌握、專業認真的投入，守住清楚的原則跟底線，那就是：這是一個只有對美軍購的條例，內容、金額還有發價書都在確保這件事情。絕對不讓其他不清不楚、混水摸魚，想要進來腐蝕納稅錢，民進黨想要趁機撈油水的人也可以死了這條心。

鄭麗文說，如果按照民進黨的1.25兆元，那才會沒完沒了，不知道要等到哪一天，無限期的延宕下去，民進黨知道國民黨、民眾黨不可能空白授權。真正負責任地守衛台灣、推進軍購、強化防衛的，只有國民黨跟民眾黨，說到做到。

鄭麗文說，台灣的國家安全必須兩隻腳都要站穩，一個就是足夠、強大的防衛力量，另一個就是尋求兩岸和平永不休止的努力跟決心。擴大兩岸和平的對話跟交流，穩住兩岸的和平關係，讓所有戰爭的可能性、軍事衝突發生的可能性都排除。

鄭麗文說，排除掉所有戰爭的可能性，迎向和平的康莊大道，才是對台灣人民最莊嚴的許諾。相信和平，確保國防，才能真正保護台灣，這才是愛台灣的真實表現。

鄭麗文說，再次感謝大家的支持，這也是對我方國際盟邦最負責任的表現。要穩固台美關係，只有靠負責任的國民黨跟民眾黨，而不是說一套做一套、滿嘴謊言、空白支票隨便開的民進黨。民進黨公信力已蕩然無存，甚至把國家安全變成個人謀求權力跟利益的工具。

鄭麗文說，為了台灣的民主，守護台灣國會的尊嚴，保衛台灣的國防力量跟擴大和平的所有可能。讓台灣2300萬人上下一心，團結一致，中華民國一定可以千秋萬世，民主制度才能夠永世延續。