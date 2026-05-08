國防特別條例三讀 通過藍白版7,800億元預算

立法院會8日下午處理國防特別條例草案，表決三讀通過國民黨團及民眾黨團提出預算匡列7,800億元版本。國民黨團總召傅崐萁表示，對於台美聯合的軍事採購，國民黨團全力支持，也讓人民的血汗錢用在刀口上，並杜絕一切弊端。

立法院長韓國瑜日前四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，但朝野黨團仍未就採購項目、匡列金額等關鍵條文達成共識，韓國瑜在6日朝野協商時宣布，該案各黨團迄今未達成共識，依規定處理。由於國防特別條例草案已逾1個月協商冷凍期，因此於今日院會進行表決。

國民黨團及民眾黨團經過協商，在表決之前達成共識，共同提出預算匡列7,800億元版本。傅崐萁說明，依照美國的發價書以及國防部的專案報告，第一波軍購111億美金，有20億美元經已編入年度預算，90億美元編入特別預算，所以國民黨團所提的版本，第一期上限為新台幣3,000億元。

傅崐萁也說，國防部向立法院報告的第二波美國對台軍售，包括愛國者飛彈、地獄火飛彈及相關反無人機防空系統，國民黨團也願意全力支持，總金額是新台幣4,800億元。第一期加第二期總共是7,800億元。

根據三讀條文明定，採購項目包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈。及經美國政府於該條例施行後一年內同意售予之軍購項目：軟硬殺混合反制無人機系統、各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充案。

三讀條文表示，該條例所編列特別預算案，應分節清楚載明採購之裝備、系統與其相關支援系統、裝備之具體名稱、數量、預算金額、全壽期維持成本及預計執行年度。

三讀條文規範，匡列預算合計為7,800億元，以特別預算方式編列，各採購項目經費應依核定用途支用，不得相互流用。但經費額度因匯率變動影響超過上限部分，得以總預算方式編列。採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。

三讀條文指出，行政院應於該條例通過後一個月內，就第一批發價書預算案向立法院提出專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案；第二批發價書預算案亦同。立法院同意前項各款專案報告後，行政院應於二個月內將第一批發價書預算案，送立法院審議；第二批發價書預算案亦同。

三讀條文明定，該條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至2033年12月31日止。該條例及其特別預算施行期滿未及執行部分，必要時，得經立法院同意延長之。