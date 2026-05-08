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立院三讀通過軍購特別條例 總額7800億元分2批編列

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院會下午三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，立法院長韓國瑜敲槌。記者蘇健忠／攝影
立法院會下午三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，立法院長韓國瑜敲槌。記者蘇健忠／攝影

立法院今天三讀通過軍購特別條例，朝野經過表決，通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。已公布的5項軍售下修為3000億元，美方若在條例施行後一年內同意出售新一批防空飛彈等4項軍售，預算上限4800億元。

根據藍白黨團針對軍購特別條例提出的修正動議，明定採購項目包括美方已公開的M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項；預算上限新台幣3000億元。

其次，美國政府在軍購特別條例施行後一年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈以及反甲飛彈戰備存量補充等案，待美國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算，上限為新台幣4800億元。

條文也明定以特別預算方式編列，各項經費非經立法院同意不得互相流用，但若經費額度因匯率變動影響超過上限的部分，得以總預算方式編列。特別條例的施行期間，從公布日施行至民國122年底為止，必要時得經立法院同意延長。

三讀條文將條例定名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。

三讀條文也規定，行政院應於條例通過後一個月內，針對過去五年軍事採購之項目、金額、效益與到貨情形，以及採購項目如何提升聯戰效能等向立法院提出專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案：立院同意後，行政院應於兩個月內將第一批特別預算送交立院審議。

立法院會下午三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>與<a href='/search/tagging/2/民眾黨' rel='民眾黨' data-rel='/2/148181' class='tag'><strong>民眾黨</strong></a>立委在議場前合影。記者蘇健忠／攝影
立法院會下午三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後國民黨與民眾黨立委在議場前合影。記者蘇健忠／攝影

立法院會下午三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>立院黨團立委舉標語合影。記者蘇健忠／攝影
立法院會下午三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後民進黨立院黨團立委舉標語合影。記者蘇健忠／攝影

立法院經表決三讀通過軍購特別條例，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。已公布的5項軍售下修為3000億元，美方若在條例施行後一年內同意出售愛國者等4項軍售，預算上限4800億元。記者李人岳／攝影
立法院經表決三讀通過軍購特別條例，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元。已公布的5項軍售下修為3000億元，美方若在條例施行後一年內同意出售愛國者等4項軍售，預算上限4800億元。記者李人岳／攝影

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