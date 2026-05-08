國防特別預算藍白提7,800億元下午表決 卓榮泰籲納軍工產業自主

立法院會8日上午黨團協商，下午處理國防特別條例草案。國民黨團及民眾黨團達成共識，提出國防特別預算7,800億元版本，預計下午將正式三讀通過。行政院長卓榮泰受訪提到，過去曾幾何時有機會可以討論到參與軍工相關聯產業的自主發展，若未納進，發展就會受限。

國民黨團及民眾黨團上午經過協商後，表達支持對美軍購，下午將表決通過國防特別條例，其中第六條匡列預算明訂為7,800億元，自公布日起實施。

對此，卓榮泰受訪時表示，今天或許是一個很關鍵的時刻，希望國會能夠做出明智的選擇。他想在這個時候要請教國民黨黨中央兩個問題，是要讓黨團自主，還是要走回以黨領政的老路？是要讓國防產業自主，還是要繼續阻礙讓本土軍工產業的升級？

卓榮泰說，事實上最近以來，也不乏聽到國民黨黨團內部，若干有國家高度、有國家意識的委員先進們，對於軍購特別預算、特別條例有自己的看法，然而受制於國民黨黨中央的壓抑，這些聲音沒有辦法在國會裡面被正常的討論。

他認為，黨團自主一向是朝野各黨團對黨團的精神，期待不要再走回以黨領政的老路，那是一條反民主，而且是危險的老路。

卓榮泰也說，過去這麼多年來，台灣曾幾何時有這個機會，可以討論到參與軍工相關聯產業的自主發展？我方有高科技的領先地位，在民主供應鏈上的需求，又有廣大、高效率的生產力，散佈於各個領域、散佈於各個縣市，都有軍工相關聯產業的自主本土工業。

他重申，在這個時候，產業都非常期待政府用更大的力量來協助他們，一起來發展國防自主產業。

卓榮泰表示，如果軍購特別預算、特別條例沒有辦法將該部分納進，那支持產業力道有限，發展就會受限，台灣在世界民主供應鏈上的角色這樣被質疑，這是何等嚴重的一件事情。

他期待國民黨黨中央放手讓黨團自主，也放手讓國防產業能夠自主發展，這才是國家應該走的路。也期待今天關鍵的時刻，國會做出最明智的選擇。