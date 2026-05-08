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影／談軍購案表決 盧秀燕：國人盼「與鄰為善」並增強防衛能力
立法院今表決軍購特別條例，台中市長盧秀燕今受訪時表示，昨有與國民黨主席鄭麗文談到軍購，國人盼「與鄰為善」、謀求和平，也要增加我防衛能力，這樣的聲音相信各政黨、立委應該都接收到，相信今天立院表決會有圓滿結果、符合民意。
盧秀燕今出席敦化公園地下停車場上梁典禮。會後媒體問及「有沒有跟鄭麗文談軍購案？」盧秀燕說，有，台灣民眾對於國家安全是非常重視且有看法的。
盧秀燕指出，大家都了解，「台灣民眾希望『與鄰為善』、謀求和平，但同時也要增加我防衛能力」，相信這樣聲音，各政黨及立委應該都是接收到了，所以今天立院進行表決，她相信會有圓滿的結果、符合民意的看法，同時也可以達到我區域安全，同時也能謀求和平。
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