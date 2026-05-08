藍白推7800億軍購條例 吳思瑤：少了200億差很大

立法院會今天預計處理國防特別預算條例表決，外界聚焦在立院多數的藍白兩黨所提出的最終版本，規模是否達8000億元，藍白最終將提出模達7800億元版本。民進黨立委吳思瑤今天表示，拖延162天，藍白聯手把軍購相較於政院版打了62折，這是「一兼四顧」，向中國輸誠、力壓親美派、軍購規模斷手斷腳、防衛能力綁手綁腳。

吳思瑤指出，藍白最終版本比台中市長盧秀燕喊的8、9000億元更少，也比趙少康、朱立倫、韓國瑜等人主張的8000億還縮水。只差200億有差嗎？答案是真的差很大。

吳思瑤說，藍白向老共表態，排除黨內「親美派」意見，「親中派」還是贏了。軍購規模和政院版1.25兆元相比，大砍了470億元，打62折的戰力，就是國家安全的破口。軍購項目剔除台灣之盾、非紅供應鏈、本土無人機產業，剝奪台灣軍工產業、國防自主的發展機會，封殺台灣的防衛王牌，讓中國更無所忌憚。