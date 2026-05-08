藍白軍購不到8000億 綠：鄭麗文、傅崐萁打臉盧秀燕、韓國瑜

國民黨立院黨團和民眾黨立院黨團定調共推7800億軍購條例版本。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，現在是兩股勢力在拉扯，一邊是民眾希望提升國防，可是另一股勢力「我們非常清楚，中共那邊當然會給國民黨一點壓力」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則說，這數字背後具高度政治意義，也打臉國民黨內親美派主張。

莊瑞雄表示，國民黨跟民眾黨話講得漂亮，但到現在還沒有看到有防衛台灣、國家安全的決心，本來民眾黨是4000億版，國民黨還是3800億加N，這次軍購不是只有單純買砲火、買武器，而是建立整個防護網。

莊瑞雄強調，台灣的國家安全威脅來自中共，雖然在協商過程中，在野黨刻意在協商過程中去掉「中共」兩個字，可是全國民眾都非常清楚，國家安全的威脅確實來自中共。假設今天完全通過的是1.25兆，框到你1.25兆，但項目裡面，若國防部盤點出來的，都還是不給買，實際上框再多錢也沒有用。

莊瑞雄也說，這變成兩股勢力在拉扯，一方面民眾希望提升國防建置能量，可是另一方面，「我們也非常清楚，中共那邊當然會給中國國民黨一點壓力」，但國家是大家的，確保台灣的安全、提升國防戰力，讓軍購特別條例其能展現保衛國家的意志。

吳思瑤則說，藍白最終敲出的7800億元版本，比原本的8000億元還低，等於把國家100%的軍購打62折，國安可以打折？害慘台灣也將造成台灣軍事防禦漏洞。

吳思瑤說，7800億元背後具有高度政治意義，國民黨主席鄭麗文與國民黨團總召傅崐萁再度聯手，「打臉朱立倫、打臉盧秀燕、打臉韓國瑜」，連國民黨內親美派主張的8000億元都不接受，硬是下修成7800億元，顯示親中派仍凌駕於親美派之上。