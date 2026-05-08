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影／軍購特別條例表決在即 藍白確定上限7800億版本
立法院今天將表決處理國防預算條例，國民黨立法院黨團上午召開「挺軍購、護台灣、嚴查弊、守荷包」記者會，黨團總召傅崐萁宣布，將與民眾黨共同提出總額7800億元版本，其中特別預算分兩期編列，第一期3000億元、第二期4800億元。
傅崐萁表示，國民黨支持強化台灣防衛能力，但強調人民每一分血汗錢都應用在刀口上，除支持必要軍購外，也必須嚴查弊端，兼顧財政紀律與採購透明。
他指出，國民黨支持台美共同推動軍事採購，凡經美國國防部及美國總統同意的軍售案，國民黨都將全力支持，盼藉此深化台美國防合作與雙邊關係。傅崐萁表示，相關軍購項目只要符合台灣安全需求與採購程序，國民黨都願意支持，同時也會替全民把關預算，避免浪費與不當支出。
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