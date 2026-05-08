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影／軍購特別條例表決在即 藍白確定上限7800億版本

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立法院今天將表決處理國防預算條例，黨團總召傅崐萁（前中）宣布，會和民眾黨正式共提7800億版本，表示國民黨支持台美共同推動軍事採購立場。記者蘇健忠／攝影
立法院今天將表決處理國防預算條例，黨團總召傅崐萁（前中）宣布，會和民眾黨正式共提7800億版本，表示國民黨支持台美共同推動軍事採購立場。記者蘇健忠／攝影

立法院今天將表決處理國防預算條例，國民黨立法院黨團上午召開「挺軍購、護台灣、嚴查弊、守荷包」記者會，黨團總召傅崐萁宣布，將與民眾黨共同提出總額7800億元版本，其中特別預算分兩期編列，第一期3000億元、第二期4800億元。

傅崐萁表示，國民黨支持強化台灣防衛能力，但強調人民每一分血汗錢都應用在刀口上，除支持必要軍購外，也必須嚴查弊端，兼顧財政紀律與採購透明。

他指出，國民黨支持台美共同推動軍事採購，凡經美國國防部及美國總統同意的軍售案，國民黨都將全力支持，盼藉此深化台美國防合作與雙邊關係。傅崐萁表示，相關軍購項目只要符合台灣安全需求與採購程序，國民黨都願意支持，同時也會替全民把關預算，避免浪費與不當支出。

國民黨團大會後舉行記者會，宣布與民眾黨團共提軍購條例修正動議。記者蘇健忠／攝影
國民黨團大會後舉行記者會，宣布與民眾黨團共提軍購條例修正動議。記者蘇健忠／攝影

立法院今天將表決處理國防預算條例，國民黨團早上舉行記者會，由黨團總召傅崐萁（中）宣布，將和民眾黨共同提出總額7800億版本。記者蘇健忠／攝影
立法院今天將表決處理國防預算條例，國民黨團早上舉行記者會，由黨團總召傅崐萁（中）宣布，將和民眾黨共同提出總額7800億版本。記者蘇健忠／攝影

國防預算 軍購 傅崐萁

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