軍購條例今闖關 卓榮泰喊話國民黨勿「以黨領政」

立法院今天將表決卡關多時、規模達1.25兆元的軍購特別條例，行政院長卓榮泰上午赴立法院施政報告前受訪時，點名向國民黨中央喊話，應放手讓國會黨團自主，不要走回「以黨領政」的老路，直言那是「反民主、危險的一條路」。

卓榮泰今天與行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝一同前往立法院施政報告並備詢。針對軍購特別條例表決，他表示，今天可能是相當關鍵的時刻，期待國會能做出明智選擇。

卓榮泰並向國民黨中央提出兩項問題，第一，「究竟是要黨團自主，還是要走回以黨領政的老路？」第二，「究竟是要讓國防產業自主，還是要繼續阻礙本土軍工產業升級？」

他指出，「黨團自主」一向是朝野政黨的重要精神，期待國民黨中央不要再以黨意主導國會運作，並呼籲應放手讓國防產業自主發展，才是國家應走方向。卓榮泰強調，希望國民黨中央放手讓黨團自主，也讓國防產業有發展空間，讓台灣本土軍工產業得以升級。