民眾黨團攤牌 軍購條例與國民黨達共識 規模7800億

立法院會今天預計處理國防特別預算條例表決，外界聚焦在立院多數的藍白兩黨所提出的最終版本，規模是否達8000億元。民眾黨立院黨團副總召王安祥今天表示，民眾黨團版本的軍購條例規模達7800億元，和國民黨立院黨團總額相同。

根據民眾黨所提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，攸關預算規模上限的第6條指出，依本條例辦理保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫之採購，前條第一項第一款至第五款項目之預算上限為新台幣3000億元，前條第一項第六款項目，應取得外國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算案，其預算上限為新台幣4800億元；預算之編列，以特別預算方式編列,其預算編製不受預算法第23條及第48條之規定限制。

王安祥指出，民眾黨團支持國防，也認為軍購有其必驗和時效性，所以今天負責任地排進院會議程，希望台灣藉由軍購能提升國防戰力，但民眾黨團也不放棄監督職責，在有了特別預算條例之後，盼行政院能安排專案報告，就未來預算編列，把過去採購狀況和之後規畫向國人更完整說明。