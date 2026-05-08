藍白版軍購出爐 新納反制無人機系統 反彈道及防空飛彈

立法院今天將處理攸關對美軍購特別條例，藍白黨團今天提出修正動議，預算金額下修為3000億元，美方在條例施行後一年內同意出售的新增軍售案，預算上限為4800億元。一年內新增軍售項目也限定為軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈以及反甲飛彈戰備存量補充等案。

藍白黨團針對軍購特別條例提出修正動議，明定採購項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈；以及美國政府在軍購特別條例施行後一年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈以及反甲飛彈戰備存量補充等案。

對於關鍵的特別預算金額，藍白版本修正動議將預算上限下修為新台幣3000億元，後續待美國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算，上限為新台幣4800億元。以特別預算方式編列，各項經費部的互相流用，但若經費額度因匯率變動影響超過上限的部分，得以總預算方式編列。

藍白黨團也同意延長特別條例的施行期間，從公布日施行至民國122年底為止，必要時得經立法院同意延長。