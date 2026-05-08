藍白軍購確定上限7800億 已有發價書3千億 第二期4800億

立法院會今有望表決軍購特別條例，國民黨團、民眾黨團達成共識，共提軍購特別條例修正動議，已有發價書的5項軍售預算上限3000億元，美國政府在條例施行後一年內同意售予的項目，預算上限為4800億元，國眾兩黨軍購特別條例版本達7800億元。

國眾黨團達成共識提軍購特別條例修正動議，已有發價書的5項軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈及拖式2B反甲飛彈，預算上限3000億元。

傅崐萁今在黨團大會後宣布，他們的版本是支持美對台所有軍事採購，全力支持美國政府所提出的發價書，第一期111億美金的發價書中，有21億美金已編入年度國防預算，90億美金要編入特別預算，因此第一期上限是是3000億元台幣。

傅崐萁說，第二期美國同意的對台軍售，國防部正式向立法院報告4項軍購，包括愛國者飛彈、無人機防空系統等，總金額是4800億元，第一期加第二期共是7800億元。

傅崐萁說，國民黨這次在軍購案展現高度民主，最後取得共識後才會正式對外宣布，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫等各界聲音都非常寶貴，盼凝聚共識後由國民黨、民眾黨共同提案，希望在今天正式三讀通過，也呼籲民進黨在院會別杯葛，能夠全力支持，讓國防安全能夠盡快落實。

立法院會今有望表決軍購特別條例，國民黨團、民眾黨團達成共識，國眾兩黨軍購特別條例版本上限達7800億元。記者蘇健忠／攝影