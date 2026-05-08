立院表決軍購在即 卓揆喊話國民黨中央：別走回以黨領政老路

立法院今天將表決處理卡關多時的1.25兆元軍購特別條例，面對在野黨可能提出8000億元左右的金額，閣揆卓榮泰向國民黨中央喊話，放手讓國會黨團自主，不要走回「以黨領政」的老路，那是反民主、危險的一條老路。他期待國民黨中央放手讓國防產業自主發展，這才是國家應該走的路。

卓榮泰說，今天或許是很關鍵的時刻，希望國會做出明智的選擇。他喊話要請教國民黨黨中央兩個問題：究竟是要黨團自主？還是要走回以黨領政的老路？究竟是要讓國防產業自主，還是要繼續阻礙本土軍工產業的升級？

他表示，最近以來不乏聽到，國民黨團內部若干有國家高度、有國家意識的立委，對軍購特別預算、條例有自己的看法，然而卻受制於國民黨中央的壓抑，這些聲音沒辦法在國會正常討論。

卓榮泰強調，「黨團自主」一向朝野各黨團的精神，期待國民黨不要走回以黨領政的老路，那是反民主、危險的一條老路。

他並宣稱，過去多年以來，台灣曾幾何時有機會可以討論到參與軍工相關產業的自主發展？因為台灣有技術的領先地位、有民主供應鏈上的需求，又有廣大高效率的生產力，散布於各領域、各縣市都有軍工相關的自主本土工業，他們都非常期待政府用更大的力量協助他們 一起發展國防自主產業。

但若軍購特別條例無法將這部分納進，政府力道有限、支持有限，發展就會受限，台灣在世界民主供應鏈的角色將被質疑，這是何等嚴重的事。

卓榮泰強調，期待國民黨中央放手讓黨團自主、放手讓國防產業能自主發展，這才是國家應該走的路，期待今天的關鍵時刻，國會做出明智選擇。