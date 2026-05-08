傅崐萁笑認軍購有結論 拋生日願望「大家不要紛擾吵鬧」

立法院會今擬處理軍購特別條例草案。國民黨立院黨團今召開黨團大會，不同於先前討論軍購時的嚴肅，今日氛圍明顯輕鬆。逢國民黨團總召傅崐萁生日，黨團成員也為傅崐萁準備了慶生驚喜。傅崐萁說，他的生日願望是大家不要紛紛擾擾、吵吵鬧鬧。他也說軍購當然有結論。

國民黨團今早召開黨團大會，今上午也將就軍購議題舉行記者會，說明對外立場、提案等。

在黨團大會前，今逢傅崐萁生日，國民黨委員為傅崐萁準備好生日驚喜。不僅準備好蛋糕，國民黨立委徐巧芯也準備了生日帽跟慶生道具。

傅崐萁抵達現場，即被媒體詢問生日願望為何？傅崐萁笑著說，希望大家都能夠同心合作，守護台灣的安全。大家不要紛紛擾擾、吵吵鬧鬧，大家和樂融融。

媒體追問，對軍購案有什麼期望嗎？有結論了嗎？傅崐萁說，當然有。又問傅今天是否心情不錯，傅笑了三聲，表示謝謝。