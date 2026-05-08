軍購條例 前白宮官員：國民黨恐錯失借鏡烏、伊經驗

立法院會最快8日表決國防特別條例草案，美國前副國安顧問博明等人投書分析烏克蘭及中東戰場實戰教訓，並向台灣立委喊話，若能在投票時借鏡相關軍備經驗並付諸實踐，將能提升台灣嚇阻侵略的能力。

總統賴清德去年提出為期8年400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算以抗衡中國，但遭到國民黨為首的在野陣營阻撓，推動金額規模縮減的國民黨版提案。

立法院長韓國瑜多次召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍未能就採購項目、匡列金額等關鍵條文達成共識。由於草案已逾1個月協商冷凍期，最快8日立法院會就能處理。

曾於川普1.0擔任副國安顧問的博明（MattPottinger）、風險顧問公司Garnaut Global資深專員包傑明（Seamus Boyle）以「國民黨恐錯失借鏡烏克蘭戰爭和伊朗戰爭的教訓」為題，投書天下雜誌，文章7日刊出。

立法院將針對國防特別預算進行關鍵表決，投書寫道，「國民黨有機會向台灣選民及對其抱持疑慮的美國等夥伴，證明自身認真看待台灣國家安全且能通過有意義的國防預算，但他們幾乎要搞砸這次機會。」

投書指出，國民黨領導階層主張針對已宣布的軍售案，把預算限制在新台幣3800億，而國民黨立委徐巧芯等人推動的新台幣8000億版本則是較佳的替代選項，但儘管如此，這項方案仍未納入國內無人機製造、飛彈防禦及AI驅動的指揮控制系統等關鍵項目。如俄烏戰爭與伊朗戰爭所揭示，這些能力對台灣國防至關重要。

投書指出，若立法院未能通過支付美國對台軍售的預算，台灣將面臨犧牲如海馬士多管火箭系統等軍備的風險，這套系統已在烏克蘭戰場證明其價值。這些軍備可能會因此轉而流向美國其他夥伴，導致台灣在未來數年無法獲得所需的戰力。

投書寫道，若立法院，特別是分裂的在野陣營，能在投票時借鏡烏克蘭戰爭和伊朗戰爭的經驗並付諸實踐，將能提升台灣嚇阻侵略的能力，以實力應對北京。

投書強調，烏克蘭和伊朗大量製造無人機，助其對抗海軍強權國家。若台灣能緊急大規模製造無人機，並具備持續生產及快速改良設計的能力，那麼中國海軍在台灣海峽同樣會受制於這些戰力。

另外，投書呼籲，台灣立法委員應注意到，多層次的防空系統對烏克蘭及中東國家的重要性。多層次防空體系由像是愛國者飛彈等高端攔截器，與電子干擾器、反無人機火箭等低成本方案共同組成。

投書指出，立法委員也必須意識到，擁有強大的進攻能力，不只是防禦能力，才是明智之舉。台灣應採購海馬士多管火箭系統，研發更多射程更遠的飛彈與無人機，以具備打擊中國大陸目標的能力，如果北京意圖攻擊台灣，台灣也有必要擁有能回擊的手段。

投書強調，嚇阻需要「保證」，例如台灣反對黨在兩岸對話中試圖向北京提供的那些保證，但也需要「可靠的軍事威脅」。俄烏戰爭與伊朗戰爭已讓台灣立委看到，應該採購、製造哪些武器及應採取哪些步驟來守護台灣民主，「現在，他們必須付諸行動」。