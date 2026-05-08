軍購條例今表決 蔡其昌：民進黨團仍積極爭取朝1.25兆靠攏

立法院會今天預計處理國防特別預算條例表決，民眾黨主席黃國昌昨指稱民進黨立院黨團總召蔡其昌曾私下拜託民眾黨，「軍購案總額8000億元再外加600億元就好」。蔡其昌今天表示，他是私下拜託藍白立委可不可以盡量靠近1.25兆元的政院版本，哪怕多購買一項武器，都是對國家的一份保障。

蔡其昌指出，他的目標當然是盡量讓在野軍購版本朝向1.25兆元的方向發展，所以如果在野要過3500億元、3800億元等版本，他就會朝8000億元爭取；如果要通過的事8000億元，他就會朝9000億元爭取；在野要過9000億元，他就會朝1.25兆元走。簡單講，他的目標就是讓1.25 兆元、100分捍衛台灣的版本能夠過關，這個就是他要做的工作。