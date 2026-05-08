鄭盧會面／盧秀燕：政府軍購列特別預算 商購回歸年度預算

軍購特別條例最快今天將上演表決大戰，國民黨主席鄭麗文昨天拜訪台中市長盧秀燕，一起吃牛肉麵，並針對軍購案以及年底選舉等議題充分交換意見。據國民黨立委黃健豪轉述，盧秀燕提到，發價書可作為憑票支付沒錯，但不是單純變成編預算的考量。

地方人士透露，鄭盧午餐會並非提前預訂好，鄭麗文近日為了軍購案，接連拜會民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜等人，拜會盧秀燕也是系列遊說活動，兩人對軍購案是否有共識？外界無法確知。據悉鄭、盧「相談甚歡」，了解了對方的立場，雙方也針對年底九合一選舉交換意見，兩人都對守住台中有信心。

鄭麗文昨午約盧秀燕在台中一起吃牛肉麵，兩人交談約一小時。鄭麗文透過臉書表示，盧秀燕不僅提供許多寶貴建議，也特別對她表達關心與祝福。

鄭麗文說，適逢母親節前夕，來自媽媽市長的鼓勵，就像台中的陽光一樣和煦，讓她感受到滿滿的溫暖。國民黨是一個大家庭，他們會相互扶持、彼此打氣，也會持續傾聽基層民意，堅定守護台澎金馬的安全與和平，絕不辜負支持者的期待。

對於國民黨內對軍購版本意見分歧，盧秀燕昨在市政行程受訪表示，「我個人認為，政府對政府的軍購放在特別預算，其餘如商購或委製部分，可以放在年度預算當中」。 她強調，併行編列能確保重大軍購進度、維護國家安全，也同時兼顧無人機等國防產業的發展需求。

盧秀燕建議，應讓八至九千億元的政府對政府軍購案優先通過，商購與委製部分可編列入明年度預算再行考量，兩者性質不同，若分開處理可併行不悖，讓保衛能力與產業發展得到最妥善的安排，達成兩全其美。

黃健豪透露，盧秀燕明確建議鄭麗文，應要和台灣民意站在一起，台灣要與鄰為善，也應有自我防衛能力，兩者並不衝突。

黃健豪說，盧秀燕提到發價書類似於最終支付憑證，如果完全仰賴發價書才編預算，她擔心發價書若變成條件，程序上是否可行。而國民黨作為最大在野黨，做任何決定一定要跟著主流民意。所謂的民意，包括民眾對軍購的民調，以及絕大多數民選縣市長及立委的態度。