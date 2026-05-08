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海鯤艦潛航狀態 試射操雷成功

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
海鯤艦潛航狀態成功試射操雷。圖／截自台船影片
海鯤艦潛航狀態成功試射操雷。圖／截自台船影片

國造潛艦海鯤艦周三進行第八次潛航測試，並且完成試射操雷。台船公司昨日公布測試紀錄影片，海鯤艦在潛航狀態下成功試射兩枚操雷。台船公司表示，周三的測試驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控之作戰能力，之後將再進行各裝備調校及入塢整備，為後續測試準備。

海鯤艦周三進行第十四次海測、也是第八次潛航測試，當天上午七時左右出港、晚間七點卅分左右返回高雄港，前後歷時十二個小時。台船公司昨日公布武器系統驗證的紀錄影片，測試程序包括測試啟航、到達測試區域、備便射擊、武器發射驗證、操雷標定位置及回收。畫面顯示海鯤艦在協測艦大武號救難艦及Ｓ｜７０C直升機伴護下航行至測試海域，以潛航姿態試射兩枚拖有傳輸纜線的操雷。

海鯤艦成功完成試射程序後，彈體上漆有醒目桔綠塗裝的魚雷浮上水面，直升機以煙標定位後，由大武艦與大湖艦派遣潛水員將兩枚操雷吊起回收。

海鯤艦 潛艦 台船

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