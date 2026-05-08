軍購條例今將表決 藍白擬提近8千億元

立法院長韓國瑜四度針對軍購特別條例協商破局，立法院會今將上演表決大戰，民眾黨團昨午已在議場前排隊備戰。據了解，國民黨團、民眾黨團昨晚達成共識，軍購保留原本三千多億第一批軍購價格，「加Ｎ」同時更明確化，合計匡列金額接近八千億元，藍白都將在今天黨團大會上做最後拍板定案。

軍購即將在今日院會正式掀牌，國民黨團與民眾黨團昨日密集溝通。據了解，藍白昨晚達成共識，在野黨會統一軍購版本，匡列金額加Ｎ後向八千億靠攏，將在今日上午舉行聯合記者會說明。

國民黨立委洪孟楷昨日接受廣播專訪透露，黨內已達共識，就是八千億元，與民眾黨團兩批美方發價書三千億再加上五千億元的總數一致。國民黨立委賴士葆昨說，民眾黨提出八千億元版本，他自己則是提出折衷版，原本的黨版三千八百億元，另外的Ｎ是四千二百億元，在野黨以此作為共同基礎來推，今天就有機會闖關。

據了解，國民黨團版本仍在最後綜整，但應會落在加Ｎ後上限八千億元左右，至於細節文字如何呈現還在修改。一名藍委說，多數人都盼今處理完，趕快回到年底選戰或民生議題。

民眾黨主席黃國昌昨踢爆，民進黨在朝野協商時堅持一點二五兆元「一塊錢都不能刪」，然而民進黨團總召蔡其昌、行政院高層卻私下拜託民眾黨，聲稱只要軍購八千億元「再外加六百億元就好」，質疑民進黨是在玩哪齣？真的有把人民的錢當錢看嗎？

總統府昨再向在野黨喊話，總統府發言人郭雅慧表示，無論是三千八百億元或八千億元，都排除國防自主，是一大警訊；美日菲刻正舉行聯合軍演，日菲等國持續強化其國防能力；國際社會關注台灣對於自我防衛能力、對於國防有沒有強化的信心跟決心。

郭雅慧指出，不管是三千八百億元或者是八千億元等在野黨的版本，都完全排除包括無人機在內的國防自主產業鏈，這是一大警訊。近七成的台灣民眾希望通過相關預算，她呼籲，立院不分朝野能支持通過政院的一點二五兆元版本。