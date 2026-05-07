民眾黨團力拚軍購特別條例闖關 黃國昌爆：蔡其昌私下拜託只要8600億

軍購特別條例持續卡關，立法院明天預計上演表決大戰，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨依然堅持1.25兆元「一塊錢都不能刪」，然而自家立法院黨團總召蔡其昌、行政院高層卻私下拜託民眾黨，聲稱只要軍購8000億元「再外加600億元就好」。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議4月初審通過軍購特別條例，韓國瑜昨天為此四度召集黨團協商，朝野黨團與國防部未能就深水區條文取得共識。由於該案已經超過1個月的協商冷凍期，最快明天就能在立法院會直接表決處理。

針對軍購特別條例在立法院卡關，黃國昌晚間在社群平台threads發文說，民進黨依然鐵板一塊，堅持1.25兆元「一塊錢都不能刪」，國防部長顧立雄還惱羞成怒，直接怒飆民眾黨團總召陳清龍，結果蔡其昌及行政院高層又私下拜託民眾黨，聲稱只要軍購8000億元再外加600億元就好。

黃國昌質疑，請問民進黨是在玩哪齣？真的有把人民的錢當錢看嗎？

此外，為了確保軍購特別條例順利闖關，民眾黨立法院黨團今天展開排班，預計在明天院會開始前搶先遞案，順序為立委陳昭姿、蔡春綢、王安祥、洪毓祥、陳清龍、許忠信及邱慧洳。