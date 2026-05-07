鄭麗文、盧秀燕吃牛肉麵「交換軍購意見」 地方人士：對1事看法相同

國民黨主席鄭麗文今天中午到台中拜訪台中市長盧秀燕，二人共進午餐吃牛肉麵，討論軍購案與年底的九合一大選。地方人士透露，她們對軍購案是否有共識不得而知，主要是了解彼此立場，但對於年底的台中市長選舉都相當樂觀。

鄭麗文稍早在臉書發文表示，今天特別到台中拜訪盧秀燕，一起吃牛肉麵，對軍購案與年底選舉等重要議題充分交換意見，盧提供很多寶貴建議，也表達關心與祝福，讓正感受到滿滿溫暖；國民黨是個大家庭，她們會相互扶持打氣，也會持續傾聽基層民意。

地方人士透露，今天中午這場鄭盧會並非很久以前就預訂好，鄭最近為了軍購案，接連拜會民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜等人，拜訪盧秀燕應該也是這一系列遊說活動之一；兩人對於軍購案是否有共識，外界無法確知，但據悉「相談甚歡」，了解了對方的立場。

除了軍購案，年底九合一大選也是她們的交流內容，地方人士指出，鄭麗文想要知道黨中央可以提供哪些協助，總體來說，無論是鄭還是盧，都對立法院副院長江啟臣守住台中深具信心，認為他可以漂亮接棒。