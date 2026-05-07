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民眾黨立委今午起輪班守議場 為確保明順利表決軍購案、醫療法

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
軍購特別條例草案及攸關三班護病比入法的醫療法修正草案，在野可望在明天立法院會中發動表決；為展現決心，民眾黨團自今天下午左右開始在議場前排隊，擬在明日院會前搶先提出議案，不容議程出現變數。記者王小萌/攝影
軍購特別條例草案及攸關三班護病比入法的醫療法修正草案，在野可望在明天立法院會中發動表決；為展現決心，民眾黨團自今天下午左右開始在議場前排隊，擬在明日院會前搶先提出議案，不容議程出現變數。記者王小萌/攝影

軍購特別條例草案及攸關三班護病比入法的醫療法修正草案，由於朝野經過多次協商仍無交集，在野可望在明天立法院會中發動表決；由於周二程委會中並未確定明日院會議程，為展現決心，民眾黨團自今天下午左右開始在議場前排隊，擬在明日院會前搶先提出議案，不容議程出現變數。

軍購特別條例自送進立院審議後仍因匡列預算多寡卡關，立法院長韓國瑜多次召開協商最終皆破局；三班護病比朝野協商也同樣各持己見，無法達成共識。據了解，在野二黨團今日下午做最後意見溝通，擬在明日立法院中表決闖關。

針對軍購特別條例，各黨版本不一，國民黨內目前有越來越多立委傾向支持3800+N但設定上限8000億的版本，民眾黨則主張第一批發價書及第二批發價書金額相加，約8000億左右，執政黨則堅持1.25兆版本。

不過，韓國瑜昨日針對軍購案召開四次協商最終皆破局，因下週韓國瑜將帶立委出訪，接著就迎來萬眾矚目的川習會，週五院會恐成為最佳表決時間。

醫療法部分，由於將三班護病比入法仍有部分藍營立委有疑慮，擔心對醫院經營造成困難，但提案的民眾黨仍堅持大方向不能變，國民黨多數立委也認為，此案攸關民眾就醫權，更是賴清德總統的競選政見，賴總統不做，讓在野黨幫忙落實，因此黨團也傾向支持民眾黨的提案。

民眾黨團自今天下午左右就有立委輪流守議場，黨主席黃國昌稍晚也預計要到場加油打氣，確保軍購案及醫療法確定排入明日院會討論事項表決，以展現修法決心。

民眾黨 韓國瑜 軍購 立法院

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