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軍購要掀牌了？鄭麗文昨才會韓國瑜 今赴台中與盧秀燕見面談

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院會明預計處理軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文今到台中拜訪台中市長盧秀燕，兩人一起吃牛肉麵，針對軍購案以及年底選舉等重要議題充分交換意見。圖／取自鄭麗文臉書
立法院會明預計處理軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文今到台中拜訪台中市長盧秀燕，兩人一起吃牛肉麵，針對軍購案以及年底選舉等重要議題充分交換意見。圖／取自鄭麗文臉書

立法院會明預計處理軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文今到台中拜訪台中市長盧秀燕，兩人一起吃牛肉麵，針對軍購案以及年底選舉等重要議題充分交換意見。

鄭麗文表示，盧秀燕不僅提供許多寶貴建議，也特別對她表達了關心與祝福。適逢母親節前夕，來自媽媽市長的鼓勵，就像台中的陽光一樣和煦，讓她感受到滿滿的溫暖。

鄭麗文說，國民黨是一個大家庭，他們會相互扶持、彼此打氣，也會持續傾聽基層民意，堅定守護台澎金馬的安全與和平，絕不辜負支持者的期待。

鄭麗文近日分別與民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜溝通，隨後約盧秀燕於今日碰面討論。國民黨立委黃健豪表示，盧秀燕擔任立委期間，長年在外交及國防委員會，對軍購很熟悉，她以相關經驗提醒並提供意見給黨團成員參考。

黃健豪說，盧秀燕提到發價書類似於最終支付憑證，但不是單純編預算的考量，如果完全仰賴發價書才編預算，她擔心發價書若變成條件，程序上是否可行。同時表達，國民黨作為最大在野黨，做任何決定一定要跟著主流民意。

黃健豪表示，無論是哪個版本，她相信黨中央與黨團的差距不大，只是話一直講不清楚，一直在數字上打轉，大家都同意商購和委製部分另外處理，不能放在特別預算；至於為何會有3800億＋Ｎ和8000億的差別，可能是過去對發價書的概念沒有釐清，今天特別利用拜會的機會講清楚她的理解和流程。

盧秀燕 韓國瑜 鄭麗文 軍購特別條例

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