美前國安顧問投書 籲台國防預算記取俄烏、中東戰爭教訓

美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）與葛諾全球資深助理研究員謝默斯・博伊爾（Seamus Boyle）近日撰文投書，談及台灣立法院即將處理的關鍵國防預算。

投書文章強調，最大在野黨國民黨原本有機會向國內選民及華府等國際夥伴證明其重視台灣安全，但若最終版本未能反映烏克蘭戰爭與中東衝突的最新教訓，恐將錯失強化國防與累積國際信任的重要時機。

文章指出，國民黨高層主張將已宣布軍售案資金限制在新台幣3,800億元，另有立委推動較高的8,000億元方案，相較之下更具可行性；然而，即使是較高金額版本，仍未充分納入國內無人機製造、飛彈防禦、AI輔助指揮管制等項目。

博明認為，這些能力正是烏克蘭與中東戰爭清楚揭示的現代防衛核心，也是台灣面對解放軍威脅時不可或缺的戰力。

文章警告，若立法院未能通過必要的美國對外軍售（FMS）相關預算，台灣恐將失去包括「海馬士」（HIMARS）長程多管火箭系統在內的重要戰力。

這類裝備已在烏克蘭戰場證明其效能，一旦台灣未能及時編列預算，相關產能與交付順位可能轉往美國其他合作夥伴，導致台灣在未來數年內缺乏急需的關鍵能力。

博明與博伊爾進一步提出三項戰爭教訓。第一，烏克蘭與伊朗均證明，大量、低成本且可快速改良的空中與海上無人機，能有效牽制甚至阻止強大海軍行動。

文章指出，解放軍海軍在台海同樣可能面對這類脆弱性，前提是台灣必須緊急建立大規模無人機生產、持續製造與快速改型能力。因此，台灣在野黨若在國防特別預算中大幅刪減無人機項目，必須正視其戰略後果。

第二，台灣必須建立多層次防空體系。文章指出，烏克蘭、以色列、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的經驗都顯示，防空不應只依賴愛國者飛彈等高價攔截系統，也應包括反無人機系統、電子干擾器、專用反無人機火箭等較便宜、可大量部署的工具。

博明直言，華府過去未能充分採用烏克蘭模式，是五角大廈近年重大失誤之一；台灣不應重蹈覆轍，而應積極引進烏克蘭無人機製造商與實戰技術，並在本土建立相對應的國防工業能力。

第三，文章強調，台灣不能只強化防禦，也必須具備可信的攻勢嚇阻能力。博明指出，美國與以色列對伊朗發動的攻勢打擊，可能比單純防空攔截更有效保護區域基地與基礎設施，否則防禦攔截武器可能在短時間內被消耗殆盡。

依此邏輯，台灣應採購海馬士火箭，並持續研發可打擊中國本土目標的長程飛彈與無人機，使北京若準備攻擊台灣，也必須承受相應代價。

文章最後指出，僅依靠與北京對話、卻缺乏可信軍事嚇阻，並不符合嚇阻原則。嚇阻需要溝通與保證，但同時也需要具備可信的軍事威脅。烏克蘭與伊朗戰爭已清楚告訴台灣，應該購買、製造哪些武器，以及如何保護民主與繁榮。

隨著2026與2028年選舉逼近，博明認為，台灣在野黨承擔不起在國防議題上被視為軟弱的政治代價，台灣選民與海外合作夥伴都對其有更高期待。