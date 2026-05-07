藍營南市議員支持軍購 但強調應優先考量嚇阻性達「恐怖平衡」

國民黨台南市議員蔡育輝今天召開記者會表示，他支持採購F-35戰機、射程2500公里的戰斧飛彈、核彈頭、核潛艦、無人機等具有嚇阻性、真正能發揮保護國人生命財產安全的品項。

他強調，「不要讓軍火商綁架民進黨，強迫推銷、國防預算屢創新高，特別預算一編再編，都是美國要為台灣買什麼，就得買什麼，而且急著收錢，交貨卻慢吞吞」。如果採購的都是不符合實際國防需求，欠缺嚇阻、有效回擊與防禦之先進武器，不如把經費拿來改善國內民生、弱勢、教育環境、投入公共建設及增進社會福利。

蔡育輝指出，若要軍購應優先考量採購「最先進、具攻擊與嚇阻能力」的武器系統，例如新型戰機或具戰力優勢的裝備，認為單純偏向防禦性部署效果有限。「軍備建設應能形成足以影響戰略平衡的嚇阻力，以降低戰爭風險」。

蔡育輝說，台灣軍購要買就買五百枚核彈，五十台核子潛艇，五十萬架攻擊性無人機 ，足以造成恐怖平衡，可以攻擊大陸才有用，「要像北韓一樣有核彈才會怕」。

此外，他提出兩岸關係的選項思維，認為若追求和平路徑，軍備支出應可降低，轉而投入民生與社會發展；但若選擇強化防衛，則應採購具決定性戰力的裝備。