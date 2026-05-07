快訊

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營南市議員支持軍購 但強調應優先考量嚇阻性達「恐怖平衡」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝今天舉行記者會表達支持軍購，但要採購F-35戰機、射程2500公里的戰斧飛彈、核彈頭、核潛艦、無人機等具有嚇阻性的品項。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝今天舉行記者會表達支持軍購，但要採購F-35戰機、射程2500公里的戰斧飛彈、核彈頭、核潛艦、無人機等具有嚇阻性的品項。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市議員蔡育輝今天召開記者會表示，他支持採購F-35戰機、射程2500公里的戰斧飛彈、核彈頭、核潛艦、無人機等具有嚇阻性、真正能發揮保護國人生命財產安全的品項。

他強調，「不要讓軍火商綁架民進黨，強迫推銷、國防預算屢創新高，特別預算一編再編，都是美國要為台灣買什麼，就得買什麼，而且急著收錢，交貨卻慢吞吞」。如果採購的都是不符合實際國防需求，欠缺嚇阻、有效回擊與防禦之先進武器，不如把經費拿來改善國內民生、弱勢、教育環境、投入公共建設及增進社會福利。

蔡育輝指出，若要軍購應優先考量採購「最先進、具攻擊與嚇阻能力」的武器系統，例如新型戰機或具戰力優勢的裝備，認為單純偏向防禦性部署效果有限。「軍備建設應能形成足以影響戰略平衡的嚇阻力，以降低戰爭風險」。

蔡育輝說，台灣軍購要買就買五百枚核彈，五十台核子潛艇，五十萬架攻擊性無人機 ，足以造成恐怖平衡，可以攻擊大陸才有用，「要像北韓一樣有核彈才會怕」。

此外，他提出兩岸關係的選項思維，認為若追求和平路徑，軍備支出應可降低，轉而投入民生與社會發展；但若選擇強化防衛，則應採購具決定性戰力的裝備。

軍購 國防預算 國民黨 民進黨

延伸閱讀

蕭美琴出面細談軍購 盼助益6日政黨協商

軍購條例卡關 國防部：在野黨從未說明3800億邏輯

賴總統：誠摯呼籲朝野共同支持政院版軍購條例

軍購條例擬明表決 民進黨：請國民黨勇敢支持政院版本

相關新聞

軍購要掀牌了？鄭麗文昨才會韓國瑜 今赴台中與盧秀燕見面談

立法院會明預計處理軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文今到台中拜訪台中市長盧秀燕，兩人一起吃牛肉麵，針對軍購案以及年底選舉等重要議題充分交換意見。

藍營南市議員支持軍購 但強調應優先考量嚇阻性達「恐怖平衡」

國民黨台南市議員蔡育輝今天召開記者會表示，他支持採購F-35戰機、射程2500公里的戰斧飛彈、核彈頭、核潛艦、無人機等具有嚇阻性、真正能發揮保護國人生命財產安全的品項。

軍購條例擬明表決 民進黨：請國民黨勇敢支持政院版本

國防特別預算條例最快明天將於立法院院會表決，民進黨發言人林楚茵今天表示，不論是3800億元鄭麗文版本、8000億元徐巧芯版本，都比不上台美共同研議、對國防建軍備戰有整體規劃的8年1.25兆元版本，國民

賴士葆盼軍購特別條例明表決：在野以8000億為基礎有機會

軍購特別條例草案最快將在明日院會上演表決大戰。提出折衷版3800+N等於8000億元的國民黨立委賴士葆說，希望此事盡快定調，盼明天表決處理，且民眾黨提出8千億元版本，他自己也提出3800億元+N，N是

軍購協商四度破局 民進黨：給習近平送上大禮包

立法院昨天針對軍購特別條例朝野進行朝野黨團協商再破局，民進黨發言人林楚茵今天表示，藍白嘴上喊支持國防，轉頭又把國防特別預算砍成打折版，「3800億元+N」、8000億元喊來喊去，搞得國防軍購像菜市場喊

軍購特別條例協商4度破局 最快明表決

立法院長韓國瑜昨天針對軍購特別條例草案第四度召集朝野協商，各黨團仍無法達成共識，韓國瑜宣布依照規定處理，最快將在五月八日院會上演表決大戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。