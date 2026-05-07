軍購條例擬明表決 民進黨：請國民黨勇敢支持政院版本

國防特別預算條例最快明天將於立法院院會表決，民進黨發言人林楚茵今天表示，不論是3800億元鄭麗文版本、8000億元徐巧芯版本，都比不上台美共同研議、對國防建軍備戰有整體規劃的8年1.25兆元版本，國民黨若真心重視國防安全與地方產業，就應支持行政院版。

林楚茵指出，行政院版不僅涵蓋軍購，也納入商購、委製等完整規劃，最能有效強化國軍整體戰力，並帶動國內國防產業發展，預估可創造4000億元產值與9萬個工作機會。

民進黨官方臉書也發文，表示國民黨立委、也是國民黨高雄市長參選人的柯志恩，才剛喊話國民黨團「不要把我們賣了」；立法院副院長、台中市長參選人江啟臣，選區位於台中，擁有精密機械、航太與無人機供應鏈，是國內無人機產業重鎮，若在野黨委員真的擔心被賣掉，真的重視台中產業與經濟，就應支持最重視國防產業的行政院版本。

林楚茵說，嘴巴說支持國防，重視產業很容易，真正態度就看這一票，請藍白兩黨的委員們用行動證明，要強化國家防衛，要支持地方產業，就支持行政院版國防特別預算條例。