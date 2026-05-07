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民進黨團：7成民眾挺1.25兆軍購 籲藍白對民意負責

中央社／ 台北7日電

立法院朝野昨天協商國防特別條例無共識，立法院會最快明天就能表決。民進黨立法院黨團今天表示，媒體報導國民黨內部民調有7成民眾支持行政院版8年新台幣1.25兆元的強化國防，呼籲國民黨對民意負責。

立法院長韓國瑜昨天第4度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，但朝野黨團仍未就採購項目、匡列金額等關鍵條文達成共識，韓國瑜宣布各黨團迄今未達成共識，依規定處理。由於國防特別條例草案已逾1個月的協商冷凍期，依據立法院內規，立法院會最快明天就可以處理。

民進黨團書記長范雲上午在黨團輿情回應記者會表示，昨天協商可以看到，藍白兩黨還是繼續亂喊價，國民黨不管是要哪一個版本，3800億元，或是3800億元加上4200億元，又或是民眾黨的加碼版，完全沒有看到在野黨任何實質版本，非常沒有誠意。

范雲說，在野黨一再堅持要有發價書，但就如同國防部長顧立雄說明，發價書等於是空白授權，排除商購與委製，且有助於強化國防的台美合作研發，也不會有發價書，在中東、俄烏戰爭被證明以小搏大不對稱戰力的無人機，也因此被排除，在野黨這樣的主張令人非常憂心。

范雲表示，近日有媒體報導指稱，北京政府希望國民黨在川習會前不要通過軍購案，一方面壓制親美派，另一方面給中國國家主席習近平能在川習會，要求美國總統川普不支持強化台灣國防，逼台灣和平談判，若坐實這項傳聞，對台灣是很大的威脅與不幸。

民進黨團副書記長吳沛憶提到海馬士多管火箭系統（HIMARS）的首期款，即將在5月31日就到期。她說，如果軍購案被取消，軍購案被擋掉了，最開心的一定是中國。她說，當台灣不分黨派的民眾，主流民意7成以上都支持強化國防，希望在野黨可以聽到台灣人民的聲音，不是一再替中國發聲。

韓國瑜 范雲 國防特別條例

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