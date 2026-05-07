賴士葆盼軍購特別條例明表決：在野以8000億為基礎有機會

軍購特別條例草案最快將在明日院會上演表決大戰。提出折衷版3800+N等於8000億元的國民黨立委賴士葆說，希望此事盡快定調，盼明天表決處理，且民眾黨提出8千億元版本，他自己也提出3800億元+N，N是4200億元，在野以此來推明天就有機會。

賴士葆今被問及明天軍購特別條例是否會表決？他說，不知道，但希望此事盡快定調，盼明天就透過表決處理，因為民眾黨提出是8千億元版本。他昨天也講3800億元+N，N是4200億元加起來是8千億元。所以國眾兩黨以在這樣共同基礎上來推，明天應該有機會。

媒體追問，N是4200億元黨內有多少人支持？賴士葆說，4月底開黨團大會時，支持8千億全部的人蠻多的，且國民黨主席鄭麗文昨與立法院長韓國瑜見面時，也說3800億元+N，N要具體化，因此修改條例第6條新增「如國防部接獲美國軍購發價書，最高可再增列至新台幣8000億元」是否能夠再次獲得最後大家多數的同意，要看明天的黨團大會。

至於是否擔心軍購在川習會後才通過，賴士葆說，希望不會。萬一川習會後沒有第二批發價書，就沒有4200億元，因為4200億一定建構在美方第二波的發價書，沒有的話就沒有了。