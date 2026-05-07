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軍購協商四度破局 民進黨：給習近平送上大禮包

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
軍購協商四度破局，民進黨今天表示，這是給習近平送上大禮包。圖／聯合報系資料照片
軍購協商四度破局，民進黨今天表示，這是給習近平送上大禮包。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天針對軍購特別條例朝野進行朝野黨團協商再破局，民進黨發言人林楚茵今天表示，藍白嘴上喊支持國防，轉頭又把國防特別預算砍成打折版，「3800億元+N」、8000億元喊來喊去，搞得國防軍購像菜市場喊價，不僅拖慢國防整備，更是給中國國家主席習近平送上大禮包。

林楚茵指出，國防部專業規畫的8年1.25兆元版本，不只對美軍購，還有商購、委製、自主研發跟產業布局，但不論藍白哪一種版本，都是砍掉商購、刪掉委製，至少都會短缺3000多億元。砍商購就是告訴中共，台灣灘頭防線還有破口；刪委製就是把台灣擋在民主夥伴打造的無人機去紅供應鏈門外。

林楚茵批評，國民黨還說要等美方發價書才同意預算，顧立雄部長直接講白，發價書簽署期限通常很短，如果等發價書來才通過條例、審預算，立法院根本沒時間審，這才是真正的空白授權。國民黨鬼打牆喊監督、菜市場式喊價，不惜演出宮鬥戲，就是要卡住台灣軍購、拖慢國防整備，在「川習會」前送給習近平一個大禮包。

林楚茵說，台灣經濟大好、台股再創新高，是大家努力打拚的成果，但經濟越好，越需要國防守住成果。沒有國防安全，就沒有投資，也沒有產業的下一步。

軍購 林楚茵 國防部

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