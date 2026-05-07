賴總統：國防預算不要打折 國安沒有妥協空間

立法院朝野黨團昨協商軍購特別條例草案再度破局，接下來將上演表決大戰。賴清德總統呼籲朝野，支持不打折的國防特別預算，就是守護國軍弟兄，無論是打三折，或打七折，對於每天在第一線，全年無休的國軍官士兵來說，都是沉重打擊；國家安全絕無妥協空間，這應是超越黨派的社會共識。

外界對行政院一點二五兆元軍購版本有疑慮，賴總統說，這筆預算是由國防部專業擬定，獲得國際盟友讚揚，更有近七成民意支持，全面涵蓋了台澎金馬的長期防衛需求；「我們要以實力維繫信任」。

賴總統昨在民進黨中常會也表示，在野黨提出的版本，不論是「三千八百億元加Ｎ」，或是八千億元方案，不僅規模明顯不足，更缺乏商購與委製完整規畫，不但會影響國防戰力整體提升，也將衝擊包括無人機在內的國防自主研發能量。

至於在野黨質疑所謂「空白授權」與「採購內容不明」，賴總統說，國防部已透過兩次機密專報，及一次全案規畫報告，向立委進行詳細說明，且條例通過後，行政院仍須依法編列特別預算，送交立法院逐案審議，接受完整監督，絕不存在任何黑箱疑慮，因此呼籲在野黨應該支持政院版軍購條例草案。

藍稱有發價書才給預算 顧立雄：更像空白授權

對於國民黨團堅持「一定要有美方發價書」才有預算，國防部長顧立雄則表示，過去我方編列預算都是獲得美方供售意願後，就會排入預算讓立院審查；若等到發價書來，一般而言僅四十五天左右就要簽署，等於完全沒有條例、預算，立院也沒有時間審查計畫、預算實際項目，發價書一來就要簽署，在他看來反才像是「空白授權」。

國防部戰規司長黃文啟表示，立法院三月授權國防部與美方簽署海馬士多管火箭等四項軍售的發價書後，目前海馬士火箭已進入議約階段，首期款付款期限就是五月卅一日，大約是新台幣八億多元。顧立雄強調，海馬士對我方非常重要，呼籲特別條例草案能夠盡速通過，及早審議預算。

昨天協商破局後，顧立雄仍在現場與立法院長韓國瑜、民眾黨團溝通，希望法條能按院版文字通過。