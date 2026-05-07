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季麟連風波後首會面…鄭麗文稱「負荊請罪」韓國瑜說早就翻篇

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

藍營「軍購之亂」餘波盪漾。國民黨副主席季麟連上周撂話稱，若立法院長韓國瑜「賣黨求榮」，將要求開除黨籍。國民黨主席鄭麗文昨約韓國瑜會面，並向韓說她是來「負荊請罪」，非常抱歉造成困擾。韓回應「早就翻篇，不足掛齒」。

鄭麗文昨天在中常會表示，上周中常會非常情緒化、衝動的演出，導致大家非常關切，當天她雖然立刻致電韓國瑜，但很多人仍對此表達很大的焦慮。因此，她前晚特別約韓國瑜昨天中午見面。

鄭麗文強調，國民黨高度團結，對外一致，對內，大家都是同志，任何大小議題，都應該坦誠溝通與對話，避免任何情緒化的發言，甚至讓外界扭曲、見縫插針，不當擴大、破壞國民黨的團結，尤其是幾十年的兄弟感情，那就得不償失。

鄭麗文說，她對韓國瑜說，「我今天是來負荊請罪的，非常不好意思」，也非常抱歉造成韓院長的困擾，甚至可能不當的傷害。她說，韓國瑜是非常大度、溫暖的人，對立委一向特別照顧，所以韓連忙說，這早就翻篇了、不足掛齒。

季麟連昨出席中常會，對於鄭麗文的說法，並未多言。

鄭麗文說，她還是覺得，很多關心國民黨的朋友，還有黨內同志，對突如其來的事件感到不解和困擾，所以特別說明，這絕對不會傷害到國民黨的團結，也盼藉此機會跟韓國瑜充分溝通。

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