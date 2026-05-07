自曝與黃國昌夜談 鄭麗文：希望「加N」能更具體

朝野協商軍購案又破局。國民黨主席鄭麗文昨透露，前晚與民眾黨主席黃國昌溝通至深夜，共識是對美軍購優先處理、要有發價書，盡量把「加Ｎ」概念寫得更完整清楚，相信很快就會有好結果。

鄭麗文昨在國民黨中常會指出，這兩天與黃國昌對軍購案有非常完整的溝通，兩人前晚談到將近午夜；經向國民黨立院黨團總召傅崐萁、黃國昌與立法院長韓國瑜多方確認，目前有拿到具體發價書的其實是近三千億元，非原本所談的三千五百億元。

至於國民黨版「三千八百億元加Ｎ」的「加Ｎ」，鄭麗文說，這表示國民黨對於軍購正向、負責的態度。她收到立委馬文君、羅明才與黃國昌的意見，國民黨講了很多遍「加Ｎ」，還是很多人覺得講得不夠清楚、這樣的保證不夠具體，因此，大家都一致希望能把「加Ｎ」寫得更具體、更完整，「我覺得也很好，在立法技術上可更加完善，避免任何可能的誤會或刻意誤導」。

鄭麗文強調，正本清源，國民黨希望再次確定「加Ｎ」：第一，必須是正式的對美軍購（ＦＭＳ）；第二，有發價書；第三，在預算審查程序上，如何真正落實防止被灌水。她說，這是目前與立院黨團、黃國昌等人提供的專業寶貴意見，以及昨天和韓國瑜充分溝通交流的結果；韓也希望往這樣的方向加以落實，避免不必要的紛擾跟誤會。

傅崐萁昨表示，民主機制不一定要靠表決做決定，大家一定充分討論後取得共識，「國民黨一旦做了決定，就是鐵板一塊」，會一致團結對外。

國民黨立委徐巧芯表示，鄭麗文講得很清楚，希望「三八○○億加Ｎ」的「Ｎ」能寫清楚，「Ｎ」不可能、也不應該是無限大。她也說，藍白合是主旋律，藍白還是要有共同的版本。