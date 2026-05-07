觀察站／鄭麗文2招止血 仍有3道關卡

藍營軍購條例之亂延燒多日，因國民黨副主席季麟連日前失言風波，讓原本黨內路線角力浮上檯面。綠營隔岸觀火，藍軍基層焦慮不已。這場紛擾拖得愈久，國民黨付出的成本就愈高，如何盡快脫離風暴、重回民生議題正軌，端看黨主席鄭麗文的政治智慧，以及藍白能否推出說得清楚、守住原則的版本。

鄭麗文近日給出了兩個動作。第一，親自登門向立法院長韓國瑜「負荊請罪」，為季麟連失言承擔責任，也為外界觀感做了清楚的修補；第二，連日找民眾黨主席黃國昌、國民黨團總召傅崐萁密集溝通，在「加Ｎ」概念上明確軟化，表態為避免不必要的誤會，同意立法技術上會寫得更具體、完整。

對於黨版內容，鄭麗文也畫出核心底線，正式對美軍售、有發價書、有完整預算審查機制。黨內目前最大歧異「加Ｎ」，若能更為明確概念，也能堵住漫天喊價詮釋空間，立法上更站得住腳。

軍購之亂的根源在於黨內論述不足及溝通不力，鄭麗文先穩住黨內最敏感的人際裂痕，再回頭防堵容易被操作的論述漏洞，這一步走對了，但能否真正翻篇，仍有幾道關卡。

其一，鄭麗文收攏韓國瑜、密集溝通黃國昌，固然有助於鞏固黨團內部支撐，但能否解除美方壓力，仍屬未知。

其二，民進黨對一點二五兆元版本強硬，客觀上也讓藍白版本整合壓力持續積累，韓國瑜出訪在即，更要慎防民進黨操作輿論，誤導黨版等於擋軍購。

其三，數周紛擾，基層早已疲憊不堪，負荊請罪雖傳遞團結訊號，能否真能消除心結、重建信心，還需時間驗證。