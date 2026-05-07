軍購特別條例協商4度破局 最快明表決

立法院長韓國瑜昨天針對軍購特別條例草案第四度召集朝野協商，各黨團仍無法達成共識，韓國瑜宣布依照規定處理，最快將在五月八日院會上演表決大戰。

據了解，由於韓國瑜將在五月九日至十七日率團訪英法，若明天院會未表決，預估下次可表決時間為五月廿二日，屆時已是賴清德總統五二○就職兩周年後，國民黨認為如此戰場會拖延太久，且國民黨主席鄭麗文已鬆口可以將「三八○○億元加Ｎ」的Ｎ更明確化，因此國民黨團很可能在五月八日黨團大會凝聚共識後，於當天院會表決。

韓國瑜昨天第四度召集朝野協商軍購特別條例草案，一開場就詢問：是否從金額開始討論？

國民黨立委賴士葆率先發言指出，他支持國民黨中央的「三八○○億元加Ｎ」，但這個Ｎ應該更明確化，就是四二○○億元，也就是第一波美國發價書一一一億美元，以及傳言第二波為一四○億美元，兩者加起來為八○○○億元。

民眾黨團副總召王安祥在協商現場指出，民眾黨團支持強化我國戰力，但很多金額都還在變動，條例部分確實可以放寬。韓國瑜追問，所以金額是多少？王安祥指出，第一批軍購三千多億元，加上第二批軍購大概五千億元左右，加起來總共八千億元。

顧立雄：八千億元會有問題

國防部長顧立雄回應說，還是請朝野黨團可以考慮五項委製與七項商購的重要性，委製中的中程反彈道飛彈如果不能列入特別預算，中程攔截防護網會形成一個破口；另外，還有濱海監偵型、攻擊型無人機、小型自殺無人艇等，這些都是監偵或攻擊所必要的，「我不知道八千億元夠不夠？但會有點問題」。

民進黨團總召蔡其昌則苦求說，民進黨團會一直堅持一點二五兆元，原因是這是保衛台灣、維護台海和平。他並呼籲，可不可以不要「砍一隻手」，「砍一隻手指頭」就好，讓數字與一點二五兆元更接近一點。

國民黨團總召傅崐萁說，在野黨強調有發價書才能編列；他反問，立特別條例的急迫性在哪？若如賴總統所說二○二七年有台海戰爭，那一點二五兆元不是應該一年就編列完成而非分八年嗎？還有，國防部也必須說明，為何還有七千億元軍購還沒到貨。

由於朝野各有主張，韓國瑜最後裁示，軍購經過四次協商，風波不斷，「很抱歉，各黨團還是沒辦法達成共識」，將依規定處理。立院人士推估，軍購條例草案已過一個月朝野協商冷凍期，最快五月八日朝野將上演表決大戰。