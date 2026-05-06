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管碧玲籲挺國防特別預算 曝海巡艦艇無防空武器

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
管碧玲（右1）向卓榮泰（右2）及朝野各界疾呼「國防預算對海巡也非常重要」。圖／翻攝自管碧玲臉書
管碧玲（右1）向卓榮泰（右2）及朝野各界疾呼「國防預算對海巡也非常重要」。圖／翻攝自管碧玲臉書

行政院長卓榮泰1日赴馬祖視導海巡廳舍工程，海委會主委管碧玲今晚間透過臉書發文表示，她首度以海巡的角度，當面向卓揆及朝野各界大聲疾呼，強調國防預算對海巡極為重要，盼各界能支持國防特別預算，以建構「台灣之盾」並扶植本土無人載具產業。

管碧玲在貼文中表示，海巡艦隊平時負責海疆執法，一旦面臨戰時，便須依法進行「平戰轉換」納入海軍作戰序列，然而現有海巡艦船艇並未配備防空武器裝備。

她強調，唯有仰賴「台灣之盾」的海上防空武力，才能保護海上的海巡同仁與艦船艇，進而守護海域安全。

管碧玲也點出本土無人載具產業立足與否，攸關海巡的監偵能力，她指出，包含海巡、國軍及其他機關在大量運用無人載具時，若未能發展出台灣本土的產業鏈即時有效供應，平時執行任務一旦遇上關鍵零組件或維修備品必須從國外調度的情況，不僅曠日廢時，甚至可能受阻。

她直言，對海巡而言，都是戰力的延遲與任務的損失，更是國家安全的重大威脅，亟需國防特別預算給予支撐。

管碧玲重申呼籲，保護海巡需要「台灣之盾」，而執行任務也需要本土無人載具產業支撐，期盼朝野各界能共同支持國防特別預算。

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