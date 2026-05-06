軍購條例第4次朝野協商仍破局 將上演表決大戰

立法院長韓國瑜今天針對軍購特別條例草案第4度召開朝野協商，民眾黨團副總召王安祥表態，願意改附帶決議，兩批發價書加起來共8000億元；民進黨團總召蔡其昌則苦求「別砍1隻手，砍1隻手指頭就好」。韓國瑜最後宣布，各黨團仍無法達成共識，依照規定處理。預料軍購將上演朝野表決大戰。

韓國瑜今天召開朝野協商，一開會就先詢問是否從金額開始討論？國民黨立委賴士葆率先發言指出，他支持國民黨版「3800億元＋N」，這個N是4200億元。第一波美國發價書111億美元，傳言第二波為140億美元，兩者加起來8000億元。

民進黨團幹事長莊瑞雄則稱，賴士葆稱有軍購書的話N是4200億元，這樣等於是「以後再說」，但委製、商購攸關國防自主難道不重要嗎？期盼藍白再想一下。

王安祥則指出，民眾黨支持台灣強化戰力，而且金額很多都是在變動的，因此第一批軍購原本4000多億剩下3000多億，加上第二批軍購大概5000億左右，加起來總共8000億元。民眾黨團總召陳清龍強調，考量條例必須精準軍購，因此以附帶決議方式辦理。

國防部長顧立雄則說，還是請朝野黨團可以考慮5項委製與7項商購的重要性，委製中的中程反彈道飛彈如果不能列入特別預算，中程攔截防護網會形成1個破口；另外還有濱海監偵型、攻擊型無人機、小型自殺無人艇等，這些都是監偵或攻擊所必要的，「我不知道8000億元夠不夠？但會有點問題」。

蔡其昌表示，大家聽過國防部報告那麼多次，軍購項目都是防止敵人登陸之前，「我們用無人載具去做一些摧毀，這不重要嗎？」民進黨會一直堅持1.25兆元，原因是這是保衛台灣、維護台海和平。他並呼籲「可不可以不要砍1隻手，砍1隻手指頭就好」，讓數字與1.25兆元更接近一點。

休息後第二輪發言時，陳清龍一度對國防部軍購金額變動提出質疑。陳清龍指出，M109A7自走砲金額本來是1375億元，結果4月底電子採購網只剩下738億元，金額差那麼多，為何1.25兆不能動？顧立雄則反駁說，像海馬士多管火箭系統金額從1276億元漲到1600億元；民眾黨版本把每一項金額寫在法條，這個立法技術絕對不可行。軍購從發價書到議約都會變動，1.25兆元是國防部估計出來的。

國民黨團總召傅崐萁說，今天是最後一次朝野針對軍購案協商，希望顧立雄不要忘了自己是部長，不是「顧大律師」；在野黨強調有發價書才能編列，不能空白授權？過去台海戰爭，「上戰場真槍實彈都是國民黨在打」。如果如賴清德總統所說2027年有台海戰爭，那1.25兆元不是應該1年就編列完成而非分8年嗎？還有國防部也必須說明為何還有7000億元軍購還沒到貨。

最後韓國瑜裁示，軍購經過4次協商風波不斷，「很抱歉，各黨團還是沒辦法達成共識」，因此宣告各黨團迄今未達成共識，依規定處理。