國防特別條例朝野協商無共識 立院最快8日表決

立法院長韓國瑜今天第4度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，但朝野黨團仍未就採購項目、匡列金額等關鍵條文達成共識，韓國瑜宣布，本案各黨團迄今未達成共識，依規定處理。由於國防特別條例草案已逾1個月協商冷凍期，最快8日立法院會就可處理。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過行政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，但關鍵條文均未達成共識，保留送黨團協商。其中行政院版匡列預算金額為新台幣1.25兆元，民眾黨版匡列4000億元、國民黨版則是3800億元+N。

韓國瑜針對國防特別條例草案，曾召集3次朝野協商，朝野黨團對於草案中較無爭議條文，如條例名稱、預算執行規定、實施期間等，已達成共識，但在關鍵條文，如採購項目、匡列金額等未達共識。

韓國瑜今天下午第4度針對國防特別條例草案召集朝野協商，但朝野黨團對於匡列金額仍無法達成共識，韓國瑜在協商過程中一度宣布休息10分鐘，讓朝野黨團能私下溝通，然而最終朝野黨團仍無法就預算匡列金額有一致的共識。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨強化國防的立場不變，但國防部報給國會的軍購金額在一個月內可以相差600億元，民進黨卻始終主張1.25兆元的天花板，絕對不能動；在野黨支持國防預算，但在商購等部分可以在年度公務預算編列，然而國防部眼中似乎只有特別預算。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌指出，國防部已經多次解釋，為何保護台灣需要這些基本的配備。台灣要發展國防產業，其中一項就是中南部有很多精密加工業者可以投入國防工業，如果直接把1.25兆元砍成8000億元，他認為是喪失台灣發展國防工業的可能性。

蔡其昌表示，在年度預算中可以編列的，國防部都已編列了，而這樣的金額也不可能放在年度預算中，所以用特別預算來處理；保衛台灣的安全應該是不分朝野大家一起來做的，希望朝野政黨共同支持1.25兆元。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，對於充實國防守衛台灣，朝野的立場一致，國民黨也支持堅實台灣的國防。對美軍購是負責任的採購，得到美國政府的保證，國民黨強烈支持，在野黨也不斷強調要有美方公布的「發價書」。

傅崐萁表示，到今天為止，民進黨跟國防部還是沒有明確的告訴全民，每次國防預算都用這麼迫切的程序，要求立法院授權國防部緊急採購，但為何採購以後，現在還有7000億元的武器沒有到位，國防部跟民進黨應該跟全民解惑釋疑。

眼見朝野黨團仍無法達成共識，韓國瑜宣布，經過4次協商，風波不斷，朝野黨團幹部都盡心盡力，國防部官員也非常努力，但各黨團還是無法達成共識，依規定處理，隨即散會。