軍購條例卡關 國防部：在野黨從未說明3800億邏輯

朝野對國防特別條例預算規模額度未達共識，國防部戰規司長黃文啓表示，無論是新台幣8000億元或3800億元+N的預算規模，在野黨從未提出預算額度邏輯；倘若規模8000億元，建軍問題不是缺手缺腳，是「沒眼睛沒頭腦」。

行政院提出以8年為期、預算規模新台幣1.25兆元為上限的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，但朝野至今對預算規模上限等關鍵條文尚未達成共識。

國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方中將與中將黃文啓昨天下午接受媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，節目於今天播出。

針對國民黨內對軍購預算規模提出「3800億元+N」、與「8000億元」版本，黃文啓表示，做任何一件事情都需要完整規劃，不論是8000億元或3800億元的版本，都是直接涵蓋目前檯面上看到的軍售項目，但從來沒有說清楚計畫邏輯，也沒有說清楚為什麼其他東西不要，從來沒有講過。

黃文啓指出，不能一句話說「商購案會有弊案」，總得要說弊案在哪，這就像路上天天會有車禍，但也不會因此禁止開車上路，應該是要將規定做得更周延、交通號誌做得更好，這才是防弊的方式；行政院的1.25兆元條例草案已經一再說明其邏輯，而在野黨都沒有對其所提預算額度邏輯，做出說明。

針對在野黨主張特別預算排除商售及委製，黃文啓表示，軍購案購買的全是射擊武器（shooter），但要攻擊敵人總要能看得到目標，海馬士多管火箭系統發射陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）的射程達300公里，「那就得看到300公里外」，若沒有這能力，這項武器就無法發揮功能。

黃文啓舉例，M109A7自走砲發射標準彈藥的射程達30公里，若發射精準彈藥可達45公里，但國軍地面部隊的標定能力，現在大概就是10公里，所以必須給部隊足夠遠的目標獲得能力；若將特別預算的無人機項目刪除，射擊武器的功能則會大打折扣，倘若特別預算規模8000億元，建軍的問題不是缺手缺腳，是「沒眼睛沒頭腦」。

至於在野黨主張將無人機等商購、委製項目納入年度預算，黃文啓說明，國防部今年度預算中的軍事投資預算為1616億元，其中只有84億元是用在75個新增案，但此次國防特別條例預計委製濱海監偵型無人機1446架、濱海攻擊型無人機20萬8200架等，預計在6年內用1500億元採購，平均一年就要200多億元。

針對特別條例所涵蓋的採購項目，孫立方表示，國防部現在所做的事情，中國人民解放軍勢必都不希望台灣能做到，國防部戰規司在規劃特別預算時，花費很長時間研究敵情威脅，思考國軍未來要如何應對。

孫立方說，建軍規劃有2個觀點，一個是「有什麼、打什麼」，打到剩刺刀也要非上不可，另一個是「打什麼、有什麼」，這就是國防部現在正在做的事，既然看到未來戰爭的型態，就希望國軍都能準備齊全。